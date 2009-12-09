أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - تنهيدات صباح منشطر


اخر الافلام











المزيد.....

تنهيدات صباح منشطر


روني علي
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 01:46
المحور: الادب والفن
    



أنا ..
كاتب
لم ينكح الكلمات
مذ قرأت المدافع
حروف الموت
على شفاه العاشقات
شاعر
لم يفض بكارة الشعر
مذ قرعت الأجراس
آذان الرحيل
من أوتاد خيمة
ظنها في لحظات التراشق
صومعة حبه الأبدي
عاشق
سطر ملحمة الوجد
في عيون
أرخت من كحلها
تقويم العناق
قبل أن يغزو الرمد
ٱخر إطلالة من شراع
غازل البحر .. وانشطر منتحرا

٣٠/٦/٢٠١٧





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
روني علي

إجمالي القراءات: 1,043,372
المقالات المنشورة: 690
- جمرات سجلات المعزين
- منبه لم ينتشِ
- جيوب خاوية من الحب
- سكرة الحرية
- أخاديد النسيان
- حكايات وقهقهات الليل
- مشعل
- مطاردة إحداثيات الريح
- أسئلة هامشية النبضات
- ندى من بقايا السيانيد
- قيلولة الفراشات
- غزلٌ في رحابِ المطرِ
- زَبَد الندبات
- مواسم قطاف الحب
- سكرة الوداع
- سحابة عابرة
- نعش الضمير
- كأس يزحف على ظهره
- مناديل مالحة
- عويل المدافع

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مولاي رشيد يصل إلى أديس ابابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال ...
- اللغة الثانية... تحديات المتغيرات
- سينما الماضي... توثيق التاريخ
- الحوار بعيون القراء
- -الجوابر- يقدمون -گوامة- عشائرية لوزير الثقافة بعد مشادة مع ...
- موسيقى الجاز تصدح في أحضان الطبيعة
- باليت .. أربعون عددا وسنة سادسة بنجاح متواصل
- صدور رواية -قلب مرقع-لبيان شراونة
- -اللفتاويّة- اصدار جديد لجميل السلحوت
- مع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر..الأنظار تتجه إلى الرياض وأبو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,633
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - تنهيدات صباح منشطر