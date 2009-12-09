

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 01:46

المحور: الادب والفن











أنا ..

كاتب

لم ينكح الكلمات

مذ قرأت المدافع

حروف الموت

على شفاه العاشقات

شاعر

لم يفض بكارة الشعر

مذ قرعت الأجراس

آذان الرحيل

من أوتاد خيمة

ظنها في لحظات التراشق

صومعة حبه الأبدي

عاشق

سطر ملحمة الوجد

في عيون

أرخت من كحلها

تقويم العناق

قبل أن يغزو الرمد

ٱخر إطلالة من شراع

غازل البحر .. وانشطر منتحرا



٣٠/٦/٢٠١٧