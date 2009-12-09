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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - رأس مفتوح - رأس مغلق


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رأس مفتوح - رأس مغلق


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 01:46
المحور: الادب والفن
    



رأس مفتوح – رأس مغلق

وليد المسعودي


(1)

مصباح
يفتح للناس طريقا
كتاب

(2)

مصباح
يطفئه رأسك بالجهل
كتاب

(3)

بلادي
لا تزرعه في القلوب
كتاب

(4)

حزن
يرفرف في قلبي
بيت بلا كتاب

(5)

نجمة
تخاف منها الظلمة
كتاب

(6)

رأس
مغلق بالنهايات .
مدينتي الحزينة

(7)

رأس
يحلم بالبدايات
جيل ميت

(8)

رأس
يُطربه الماضي
خطوات ميت حي

(9)

رأس
يكبر دائما
مجتمع قارئ

(10)

صدأ
يضرب رأسي
عناد جاهل

(11)

صدأ
في رأس جاهل
حقيقة مطلقة

(12)

صدأ
يفكر بدلا عن الناس
رجل دين

(13)

صدأ
يقتل ايامنا
ظلم الحاضر

(14)
صدأ
لا تزيله ناري الحمراء .
جهل كبير












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وليد المسعودي

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