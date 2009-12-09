أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامية غشير - الرّواية العربيّة وفخّ الإيديولوجيّة


اخر الافلام











المزيد.....

الرّواية العربيّة وفخّ الإيديولوجيّة


سامية غشير
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 00:26
المحور: الادب والفن
    


تُعاني الرّواية العربيّة كثيرًا على مستوى بنائِها الفنّي، وفي تشكيل ملامح هوّيتها، حيث لا تزال تتبنّى الرّؤية الإيديولوجيّة تبنيًّا مبالغًا فيه وتحشو موضوعاتها بمرجعيّات سياسيّة، اجتماعيّة، فكريّة حشوًا كبيرًا غير بنّاء، وهذا ما أفقدها جوهرها الحقيقي كما شوّه فنيّتها؛ لأنّ العمل الرّوائي قبل كلّ شيء فنّ قائم بذاته له مقوّماته الفنيّة التي يقوم عليها.
لقد كشفت الأعمال الرّوائيّة الأخيرة عجز الرّوائي العربي على مواكبة العصر، وشحّ أفكاره التّجريبيّة التّجديديّة، وعدم قدرته على مفارقة أسر الإيديولوجيّة التي تطغى بصورة مهيمنة على الرّوايات، وهذا ما أفقد الرّواية العربيّة حضورها القوّي في المشهد الرّوائي العالمي، وعجزها الكبير على المنافسة في المسابقات العالميّة المرموقة، بل أضحت رواياتنا العربية تنافس بعضها البعض في مسابقات عربيّة هي الأخرى تتبنّى إيديولوجيّات معيّنة.
فالظّاهر أنّ قضايا الحروب والثّورات والرّبيع العربي تفتل خيوط الحبكة الرّوائيّة في وقتٍ تتبنّى فيه الرّوايات العالمية المغامرة والمغايرة الرّوائيّة، وتشرق سماء الأدب العالمي بأفكار جديدة، وتجنح بقوّة نحو الرّوايات البوليسيّة والخيال العلمي، ظلّت رواياتنا العربيّة حبيسة قوالب سرديّة تتبنّى رؤى إيديولوجيّة تقليديّة ساذجة، وهذا ما جعل من الأعمال الرّوائيّة الجيّدة شحيحة جدّا وقليلة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سامية غشير

إجمالي القراءات: 6,085
المقالات المنشورة: 5
- التّنميّة بين مفهوم تنميّة الإنسان و تنميّة الاقتصاد
- التراث التاريخي الجزائري مدينة القصبة العتيقة أنموذجا
- فلسفة الموت في رواية -أشباح المدينة المقتولة- ل -بشير مفتي-
- فيلم البئر... الانتصار للثّورة الجزائريّة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الحوار بعيون القراء
- -الجوابر- يقدمون -گوامة- عشائرية لوزير الثقافة بعد مشادة مع ...
- موسيقى الجاز تصدح في أحضان الطبيعة
- باليت .. أربعون عددا وسنة سادسة بنجاح متواصل
- صدور رواية -قلب مرقع-لبيان شراونة
- -اللفتاويّة- اصدار جديد لجميل السلحوت
- مع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر..الأنظار تتجه إلى الرياض وأبو ...
- سان بطرسبورغ تحتفي بيوم دوستويفسكي... فتغوص مع زوارها في عوا ...
- الرائد التشكيلي محمد مهر الدين..فنان الإنسان و إغترابه
- أديل تلغي عرضين في ختام جولتها في لندن بسبب مشكلات في أحباله ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,633
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامية غشير - الرّواية العربيّة وفخّ الإيديولوجيّة