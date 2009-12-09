

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 00:26

المحور: الادب والفن









ألحب ليس في يدي

في فؤادي شوق من الجنون للغد مستعر

والقلب ماعاد لهب نبضه يخمد واحتواه الكدر

بعد أن اصْطَلَى بحمَّى قبس

الشجى لفراق حاكته المقادير

قلت لها ساعة الرحيل إن

غض الطرف عنكِ القمر

لا تلومي غيضه وتنسين

لهو اراجيز الليل عند السمر *

قد تقطعين اوداجه كمداً فما بالي أنا

والجحيم اعشب وجده بفؤادي

كنتِ تسمعينني فتون تغريد الهَزار *

في رياض الضحى والحان الأراغيل *

ترشف لها الرياح من مزامير المطر

والنسيم ينثرعطراعراف القرنفل

فوق شعرك الإِبْرَيْسَمِ عندما تبحرعيناك *

في رواق السحر

كلما ضاقت حُزم خُصرالليل

وابتسمت شواهق الشروق بالحرير

أغزل وجهكِ كوناً

واغرسه بقلبي غابة من النجوم

واستنشق من فوغة انفاسكِ نشوة للشجن إن تقابلنا

ثم نمضي لنتوارى بأحضان الشوق نحو دارالجنون

نشحذ من العمر بقاياه قبل أن يصغر

وان سألوك المجانين قولي بنفسي جراحٌ

والحب ليس في يدي

قلبي يعشق الهوى

إن سقطت الشمس أم طار البحر

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*إرجوزه ..قصيدة من بحر الرجز ، جمع : أراجيز

*هَزَارٌ: طَائِرٌ جَمِيلٌ حَسَنُ الْغِنَاءِ . ن . عَنْدَلِيبٌ

*الأُرْغولُ : مِزْمار ذو قصبتين مُثَقَّبَتَيْنِ

إحداهما أَطول من الأُخرى . والجمع : أَراغيل

*السَّحَرُ آخرُ الليل قبيل الفجر

*الإبْرَيْسَم : أحسن الحرير