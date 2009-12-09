أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - أوراق بلبل ...


اخر الافلام











المزيد.....

أوراق بلبل ...


خلدون جاويد
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 00:25
المحور: الادب والفن
    



اوراق بلبل ...

خلدون جاويد

البلبل الأصفر يتفكر :
آن لصفحة الدمع ان تطوى
وللانين ان يتوفى
كفى نواحا
البلبل يقتعد كرسيا
يتأمل
واضعا قدما على قدم
لن ابكي بعد اليوم
تعالي ياريح لتكتسحي اوراق خريفي
لا للأسوَد بعد الآن
عليّ بترتيب العش
ودوزنة القلب
اوتار جديدة
وانغام جديدة
غضب بدل من نواح
البلبل الأصفر يتفكر :
هناك رياض من نور
جنائن ملهمة
عليّ بان افتح
عينيّ
لا بد من بداية اخرى
حلم جديد
هيا ... لابد بأن
اخرج مني
من عالم النواح
الاسود ...
دعني امضي
دعني امضي لسماوات
زرقاء ....
البلبل غادر حجرته الصفراء
غادر لونه
غادر جسمه
.....
انتحر البلبل .

*******


2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خلدون جاويد

إجمالي القراءات: 2,556,402
المقالات المنشورة: 800
- ليس في أرضنا حرائق ...
- طلاق ُ الروح ...
- بغداد التعازي ...
- انا قومي ...
- انتحار حديقة ...
- ثلاثية ثانية ...
- ثلاثية الألم والتحدي ...
- ثوب امرئ القيس الأخير ...
- اغنية العراق ...
- بلد َ النضارة ...
- رثائية لأربعينية غانم حمدون
- انا لا ارثيك ياغانم حمدون ...
- التلاشي ...
- خولاي فردوس الزمان وعطره ...
- قصيدة خولة الثانية ...
- جورية الإسكان ...
- كرد ٌ كرد ٌ
- إنتحار حديقة ...
- لاداع ٍ للتابوت ...
- الواحد ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الحوار بعيون القراء
- -الجوابر- يقدمون -گوامة- عشائرية لوزير الثقافة بعد مشادة مع ...
- موسيقى الجاز تصدح في أحضان الطبيعة
- باليت .. أربعون عددا وسنة سادسة بنجاح متواصل
- صدور رواية -قلب مرقع-لبيان شراونة
- -اللفتاويّة- اصدار جديد لجميل السلحوت
- مع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر..الأنظار تتجه إلى الرياض وأبو ...
- سان بطرسبورغ تحتفي بيوم دوستويفسكي... فتغوص مع زوارها في عوا ...
- الرائد التشكيلي محمد مهر الدين..فنان الإنسان و إغترابه
- أديل تلغي عرضين في ختام جولتها في لندن بسبب مشكلات في أحباله ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,633
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - أوراق بلبل ...