

خلدون جاويد

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 00:25

المحور: الادب والفن











اوراق بلبل ...



خلدون جاويد



البلبل الأصفر يتفكر :

آن لصفحة الدمع ان تطوى

وللانين ان يتوفى

كفى نواحا

البلبل يقتعد كرسيا

يتأمل

واضعا قدما على قدم

لن ابكي بعد اليوم

تعالي ياريح لتكتسحي اوراق خريفي

لا للأسوَد بعد الآن

عليّ بترتيب العش

ودوزنة القلب

اوتار جديدة

وانغام جديدة

غضب بدل من نواح

البلبل الأصفر يتفكر :

هناك رياض من نور

جنائن ملهمة

عليّ بان افتح

عينيّ

لا بد من بداية اخرى

حلم جديد

هيا ... لابد بأن

اخرج مني

من عالم النواح

الاسود ...

دعني امضي

دعني امضي لسماوات

زرقاء ....

البلبل غادر حجرته الصفراء

غادر لونه

غادر جسمه

.....

انتحر البلبل .



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2016