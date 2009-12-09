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قصائد : تفاوت .. فضيحة .. عناصر .. الأعماق .. نداء ..انقضاض .. الوان .. عفوية .. صيد .. استغراق .. دعوة .. نضج .. تداعيات .. إحساس .. محاكمة .. شغف .. شرارة .. كتابة .. امرأة .. تحول .. دورة .. ضرورة .. سؤال .. توأم .. تضاريس


احمد صالح سلوم
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:16
المحور: الادب والفن
    


تفاوت


هذان البيتان
لا يتجاوران
في حقول القصيدة
فكل اخاديدهما
تصرخ
في برية
مختلفة
الإيقاع
................................................

فضيحة


لا تجمع
التين المتفجر
شوقا
في سلة الخيزران
حتى لا يفضح
مشاعره
المتأججة
....................................................

عناصر

اللغة
لا تستطيع
وحدها
حياكة قصيدة
دافئة
....................................................

الاعماق

عازف القانون
مصاب
بجوع
سرمدي
واوتاره
تتقطع
بين أصابعه
فجوع الأعماق
لا يمكن
احتماله
.........................................................

نداء

قرب الجبل الشامخ
ابحار
يدور بك
كالعواصف
حتى تعقد قرانك
على امرأة سافرة
من سلالة الاساطير
........................................................

انقضاض

المرأة
المستحمة
بظلالها المهاجرة
تصعد الى القصيدة
دون استئذان
......................................................

الوان

الفراشات
مثل السحابة
تقترب منك
حتى يندفع الربيع
فوق ارضك
الجدباء
........................................................

عفوبة

طافيا
مع تويجات اللوتس
توقظه الكلمات
التي تنسل
بين الألوان المطرية
وابراجها
العالية
..............................................................


صيد

الصياد
يلتقط
قصيدة
في بحيرة زهور اللوتس
فتمتلأ
جوانحه
بالأرجواني
الثمين
.......................................................

استغراق

زهرة اللوتس
تكتب اشعارها
بماء يفيض
من كل نواحيها
الدامعة
...........................................................

دعوة

الغيوم
البيضاء
تهمس للعصفور
ان يحلق
ويحط
على اغصانها
الرقيقة
............................................................

نضج

أرى الصيف
يودع الشمس المهاجرة
بقيثارة
تعزف تموجات الدفء
على ثمار الخوخ
........................................................

تداعيات

منذ اسهبت
تويجات اللوتس
بألوانها
بدأت الغابة
تراقب خيوط الشعر
بين تفاصيلها
المتناثرة
....................................................

احساس

زهور اللوتس
تنزلق
فوق المياه
حتى تتفقد
عشق النهر
للمساتها
.......................................................

محاكمة

في عقلي
تنفرد القصيدة
نبعا
يحاكمني
وخارج الشغف
ابذل قصارى جهدي
لألبي نداء الطفولة
الأخير
..................................................

شغف


عندما تهرب
الوعول البرية
بذلك الجنون
تنثر قيثارتها
فوق البراري
حنينا
لنبع الحياة
الصافي
........................................................

شرارة

لماذا لا تفيض
جرة من الخمر
وحدها
حين لا تمكث الكلمات
بين ومضاتها
الجارية
...............................................

كتابة

أولئك الذين يتذكرون
تلك الثواني
الدافئة
تترسب
على اصابعهم
جسورا
بهية
...........................................

امرأة

البلور الذائب
ينبش
رغباته المكومة
ويخلع
دمه الموشوري
ليلمع شررا
وشرودا
في الحتف
الجميل
..........................................................

تحول

هنا
يتأبط النهر
نعوتا
ترسم اشعتها
من الألف الى الياء
ويقرأ صحوه
أكثر فأكثر
قرب اطلالة
المقهى
.........................................................

دورة

والطبيعة
تشعل
اقواس قزحها
ثم تدور
حول ثوراتها المائلة
وتحترق
مع انحناءة
مقوسة
.....................................................

ضرورة

خلف الحديقة
تورق
رمايات الحواس
كم نحتاج
الى سماء
تمطر رذاذا
في ساحة
المدينة
....................................................

سؤال

أتراه
يتوزع دهشة
وتسكعا
بين اجنحة القلب
ام ان سورا
محنطا
يمسك بتلابيب
اشاعاته
............................................

توأم

فيما تضرب الظلال
ادراجها الناعمة
في مجازات القصيدة ..
خيطان تلك الظلال
ككتاب
ينحدر
ليلملم تضاريس
البلاغة
......................................................

تضاريس

في هذا الخلاء
ترافقني التلال
كأنها وسائد
تمنع العظام الحادة
من التسرب الى المشهد
ان الخلاء ينقش
بين ذراعيه
اجنحة سهلة
تشيعنا في كل
ركن
.........................................................
بقلم الشاعـر الشيوعي : أحمد صالح سلوم
..............................................
فليمال - لييج – بلجيكا
تموز 2017
......................................................
من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا
La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique
مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة
مواقع المؤسسة على اليوتوب:
https://www.youtube.com/channel/UCXKwEXrjOXf8vazfgfYobqA
https://www.youtube.com/channel/UCxEjaQPr2nZNbt2ZrE7cRBg
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احمد صالح سلوم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد : تفاوت .. فضيحة .. عناصر .. الأعماق .. نداء ..انقضاض .. الوان .. عفوية .. صيد .. استغراق .. دعوة .. نضج .. تداعيات .. إحساس .. محاكمة .. شغف .. شرارة .. كتابة .. امرأة .. تحول .. دورة .. ضرورة .. سؤال .. توأم .. تضاريس