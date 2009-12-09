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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد : تفاوت .. فضيحة .. عناصر .. الأعماق .. نداء ..انقضاض .. الوان .. عفوية .. صيد .. استغراق .. دعوة .. نضج .. تداعيات .. إحساس .. محاكمة .. شغف .. شرارة .. كتابة .. امرأة .. تحول .. دورة .. ضرورة .. سؤال .. توأم .. تضاريس
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قصائد : تفاوت .. فضيحة .. عناصر .. الأعماق .. نداء ..انقضاض .. الوان .. عفوية .. صيد .. استغراق .. دعوة .. نضج .. تداعيات .. إحساس .. محاكمة .. شغف .. شرارة .. كتابة .. امرأة .. تحول .. دورة .. ضرورة .. سؤال .. توأم .. تضاريس
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد : تفاوت .. فضيحة .. عناصر .. الأعماق .. نداء ..انقضاض .. الوان .. عفوية .. صيد .. استغراق .. دعوة .. نضج .. تداعيات .. إحساس .. محاكمة .. شغف .. شرارة .. كتابة .. امرأة .. تحول .. دورة .. ضرورة .. سؤال .. توأم .. تضاريس