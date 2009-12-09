

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:16

المحور: الادب والفن









تفاوت





هذان البيتان

لا يتجاوران

في حقول القصيدة

فكل اخاديدهما

تصرخ

في برية

مختلفة

الإيقاع

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فضيحة





لا تجمع

التين المتفجر

شوقا

في سلة الخيزران

حتى لا يفضح

مشاعره

المتأججة

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عناصر



اللغة

لا تستطيع

وحدها

حياكة قصيدة

دافئة

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الاعماق



عازف القانون

مصاب

بجوع

سرمدي

واوتاره

تتقطع

بين أصابعه

فجوع الأعماق

لا يمكن

احتماله

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نداء



قرب الجبل الشامخ

ابحار

يدور بك

كالعواصف

حتى تعقد قرانك

على امرأة سافرة

من سلالة الاساطير

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انقضاض



المرأة

المستحمة

بظلالها المهاجرة

تصعد الى القصيدة

دون استئذان

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الوان



الفراشات

مثل السحابة

تقترب منك

حتى يندفع الربيع

فوق ارضك

الجدباء

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عفوبة



طافيا

مع تويجات اللوتس

توقظه الكلمات

التي تنسل

بين الألوان المطرية

وابراجها

العالية

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صيد



الصياد

يلتقط

قصيدة

في بحيرة زهور اللوتس

فتمتلأ

جوانحه

بالأرجواني

الثمين

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استغراق



زهرة اللوتس

تكتب اشعارها

بماء يفيض

من كل نواحيها

الدامعة

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دعوة



الغيوم

البيضاء

تهمس للعصفور

ان يحلق

ويحط

على اغصانها

الرقيقة

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نضج



أرى الصيف

يودع الشمس المهاجرة

بقيثارة

تعزف تموجات الدفء

على ثمار الخوخ

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تداعيات



منذ اسهبت

تويجات اللوتس

بألوانها

بدأت الغابة

تراقب خيوط الشعر

بين تفاصيلها

المتناثرة

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احساس



زهور اللوتس

تنزلق

فوق المياه

حتى تتفقد

عشق النهر

للمساتها

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محاكمة



في عقلي

تنفرد القصيدة

نبعا

يحاكمني

وخارج الشغف

ابذل قصارى جهدي

لألبي نداء الطفولة

الأخير

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شغف





عندما تهرب

الوعول البرية

بذلك الجنون

تنثر قيثارتها

فوق البراري

حنينا

لنبع الحياة

الصافي

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شرارة



لماذا لا تفيض

جرة من الخمر

وحدها

حين لا تمكث الكلمات

بين ومضاتها

الجارية

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كتابة



أولئك الذين يتذكرون

تلك الثواني

الدافئة

تترسب

على اصابعهم

جسورا

بهية

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امرأة



البلور الذائب

ينبش

رغباته المكومة

ويخلع

دمه الموشوري

ليلمع شررا

وشرودا

في الحتف

الجميل

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تحول



هنا

يتأبط النهر

نعوتا

ترسم اشعتها

من الألف الى الياء

ويقرأ صحوه

أكثر فأكثر

قرب اطلالة

المقهى

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دورة



والطبيعة

تشعل

اقواس قزحها

ثم تدور

حول ثوراتها المائلة

وتحترق

مع انحناءة

مقوسة

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ضرورة



خلف الحديقة

تورق

رمايات الحواس

كم نحتاج

الى سماء

تمطر رذاذا

في ساحة

المدينة

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سؤال



أتراه

يتوزع دهشة

وتسكعا

بين اجنحة القلب

ام ان سورا

محنطا

يمسك بتلابيب

اشاعاته

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توأم



فيما تضرب الظلال

ادراجها الناعمة

في مجازات القصيدة ..

خيطان تلك الظلال

ككتاب

ينحدر

ليلملم تضاريس

البلاغة

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تضاريس



في هذا الخلاء

ترافقني التلال

كأنها وسائد

تمنع العظام الحادة

من التسرب الى المشهد

ان الخلاء ينقش

بين ذراعيه

اجنحة سهلة

تشيعنا في كل

ركن

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بقلم الشاعـر الشيوعي : أحمد صالح سلوم

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فليمال - لييج – بلجيكا

تموز 2017

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من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا

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