

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:15

المحور: الادب والفن









يوسفُ والسّنونُ العجافُ

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ضحكتُ وقد نالَ منّي التّشاؤمُ

قلتُ: "التّشاؤمُ بعضُ الحياةِ"

وأوحيْتُ للرّيحِ أنْ "أوْقدي الهَبَّ

... إن حاولَ المترنّحُ نومًا

وقوفًا بوجهكِ كوني...

أعاصيرَ أو صَرصرًا

... واستديمي ! "

وأوحيْتُ للكلماتِ:

"ألا انتفضي واستقيمي

كفاكِ مواتًا على كُثبةٍ من رمالٍ

وفي طللٍ دارسٍ في الأديمِ"

وأوحيتُ للرّوحِ "هُومي وهِيمي !"

وأوحيتُ للوَحيِ "كنْ ! " ... لم يكنْ

وكيف يكونُ الذي لا يروَّضُ ؟

... كيف يكونُ ؟

وإن حاول المترنّحُ عشقًا...

وصولاً إليكِ

تعثّرَ حتّى هوَى... ليثورَ الهوَى

وفي جبِّ عينيكِ أُسقطَ يوسفُ... لمْ تأتِه القافلهْ

وظلّ كمنتظرٍ موعدًا لا يجيءُ...

فيَضحكُ يَضحكُ، في قلبِه النّارُ

يسألُ في قلبِه النّارَ: "هل... ؟"

ثمّ يَنهلُ من قحطِه الجبُّ، لا ماءَ فيه

... سوى حِممٍ من حَميمِ

ويضحكُ... أضحكُ حتّى العُواءْ

... وهل في بلادي الصّليبةِ ما يستحقُّ الرّثاءْ ؟

ولكنَّ يوسفَ ما زال رغمَ القتامةِ

رغمَ السّنينَ العجافِ... تموّلُ فيه الدّماءْ

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عبد الرزاق الميساوي

2017/07/02