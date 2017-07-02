أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - يوسفُ والسّنونُ العجافُ


اخر الافلام











المزيد.....

يوسفُ والسّنونُ العجافُ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:15
المحور: الادب والفن
    


يوسفُ والسّنونُ العجافُ
--------------

ضحكتُ وقد نالَ منّي التّشاؤمُ
قلتُ: "التّشاؤمُ بعضُ الحياةِ"
وأوحيْتُ للرّيحِ أنْ "أوْقدي الهَبَّ
... إن حاولَ المترنّحُ نومًا
وقوفًا بوجهكِ كوني...
أعاصيرَ أو صَرصرًا
... واستديمي ! "
وأوحيْتُ للكلماتِ:
"ألا انتفضي واستقيمي
كفاكِ مواتًا على كُثبةٍ من رمالٍ
وفي طللٍ دارسٍ في الأديمِ"
وأوحيتُ للرّوحِ "هُومي وهِيمي !"
وأوحيتُ للوَحيِ "كنْ ! " ... لم يكنْ
وكيف يكونُ الذي لا يروَّضُ ؟
... كيف يكونُ ؟
وإن حاول المترنّحُ عشقًا...
وصولاً إليكِ
تعثّرَ حتّى هوَى... ليثورَ الهوَى
وفي جبِّ عينيكِ أُسقطَ يوسفُ... لمْ تأتِه القافلهْ
وظلّ كمنتظرٍ موعدًا لا يجيءُ...
فيَضحكُ يَضحكُ، في قلبِه النّارُ
يسألُ في قلبِه النّارَ: "هل... ؟"
ثمّ يَنهلُ من قحطِه الجبُّ، لا ماءَ فيه
... سوى حِممٍ من حَميمِ
ويضحكُ... أضحكُ حتّى العُواءْ
... وهل في بلادي الصّليبةِ ما يستحقُّ الرّثاءْ ؟
ولكنَّ يوسفَ ما زال رغمَ القتامةِ
رغمَ السّنينَ العجافِ... تموّلُ فيه الدّماءْ
------------
عبد الرزاق الميساوي
2017/07/02





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد الرزاق الميساوي

إجمالي القراءات: 164,379
المقالات المنشورة: 145
- رياحٌ شمسيّةٌ
- ماكروكوزم
- وحيٌ
- تحيينٌ
- سباحةٌ في البِركة الآسنة
- في كأسي تلك الأسئلة
- تمّوزُ عشيّةَ عودتِه
- في انتظارِ الانهمار
- لِ-جلجامش- ملحمةٌ جديدة
- كسانيا سيمونوفا (أنشودةُ الرّمالِ)
- سَمفونيةُ اللّيلِ المُضيءِ
- حدّث الشّيطانُ قال
- لوحةٌ مائيّةٌ
- إلى أينَ نَمضي ؟
- لا تَكنْ حَذرًا !
- مَنْ إذنْ ؟
- قطارُ النّهارِ
- ككلِّ مساءٍ
- صوتُ المطر
- إليّ بجرعةِ ماءٍ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- موسيقى الجاز تصدح في أحضان الطبيعة
- باليت .. أربعون عددا وسنة سادسة بنجاح متواصل
- مع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر..الأنظار تتجه إلى الرياض وأبو ...
- سان بطرسبورغ تحتفي بيوم دوستويفسكي... فتغوص مع زوارها في عوا ...
- الرائد التشكيلي محمد مهر الدين..فنان الإنسان و إغترابه
- أديل تلغي عرضين في ختام جولتها في لندن بسبب مشكلات في أحباله ...
- بالصور والفيديو...فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في ل ...
- كاريكاتير
- مناقشة قلاثية فلسطين في دار الفاروق
- بالفيديو: سوق الفيلم الاسلامي في مهرجان مشهد المقدسة

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,591
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - يوسفُ والسّنونُ العجافُ