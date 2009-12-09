

سامي البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 03:09

المحور: الادب والفن









آلهة ذاكرتنا الأولى



عندما حان دور نزولي من سفينة نوح

كان الضياع يملأ أصابعي

وخطوط عينيّ

لم أعرف أين أضع يدي

بحثت عن امرأة أتشبث بطرف فستانها

النساء، كآلهة ذاكرتنا الأولى،

يعرفن الكثير عن إتجاهات الماء

يجدن تقشير غشاوة الطين

عن جلد الأجنة الحية

يجدن رسم مواضع القلوب على صلصال الفطرة

يجدن إيقاد الفوانيس في ليل الريح

ينثرن ضفائرهنا، في ليالي الحزن العميق،

ليهتدي الغائبون إلى أحضانهن...

وهذا ما فعلته سيدوري مع جلجامش

ليعود من غيابه العميق.

لست صنوك يا جلجامش العظيم

لكني ما زلت أقف في ظل عوسجة،

وبلا لبطة تفتح،

أبحث عن طرف فستان يأخذ بيد تيهي،

ويقلم لي مخالب صوتي

الذي يبحث عن قراره.