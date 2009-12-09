

رائدة جرجيس

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:45

المحور: الادب والفن









لاتستودع الكتاب رفاً

بل عقلاً محكم

فيه أياتٌ علمٌ وتاريخُ

حكمٌ وكلّ مايلزم

سلاحُ الاديب المثقف

وانيسُ المتعلمِ

كُنوزٌ بين اسطرهِ

شامخةً رغم اصفرار الدهرِ

والتهشم ِ

صديقي الافضل

أُقلبُ أوراقهُ باجمل نغم

لاغدر ٓ. لامللِ

لا أعذار

حاضر

هويةً للعالم

دستورا للحاكمِ

( خيرُ جليسٍ في الزمان )

للصائمِ ،للقائم

للحائر ِ، للجاهلِ

والمتعلمِ

