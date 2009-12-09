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جُثّة... هامدة - 10-


بابلو سعيده
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:45
المحور: الادب والفن
    


جُثّة... هامدة " 5 "

أمّ العبد والكيس تؤامان لا ينفصلان . في الليالي المقمرة ، والأيام المشمِسة والماطرة والباردة ، لم تفارق أم العبد ، الدمعة، ولا الشكوى . ولم تعرف في مجرى حياتها، الضحكات، ولا الابتسامات، ولا البحر . ولا الحبّ . وقَضَت سنوات كهولتها بائعة متجوّلة متّكئة على عكّازتها الخشبيّة التي لا تفارقها . وترتدي ثياباً سوداء في نومها، ونهارها . ويُغطّي وجهَها وشعرَ رأسها، منديلٌ أبيض . وتحمل على كتفيها كيسا . وتفترشه يوميّاً على الأرض في ساحة المدرسة لبيع التلاميذ الشكْلِس والبسكوت والشِّبس والدروبس . وفي يوم عاصف، تحوّلت حفر المدرسة إلى بحيرة مائيّة صغيرة . ومع إشراقة الشمس، صباح اليوم التالي حزن التلاميذ من أعماقهم ، عندما وجدوا صاحبة الكيس ، ملقاة على الأرض ، جُثّة... هامدة .





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بابلو سعيده

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيده - جُثّة... هامدة - 10-