

محمد نور الدين بن خديجة

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:44

المحور: الادب والفن









الحسيمة .. العيد في الشوارع .

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أبيض كالليل

أسود كالنهار..

ما لهذا الحزن عميقا

عميقا في القلب

ليس له قرار ..

...

تركض نجمة المحبين

في شوارع الحسيمة

حافية

عارية

وسلاحها شارة نصر

عزلاء

وشعار ..

...

أبيض كالليل

أسود كالنهار..

كيف ستكتب شعرا

بعد اليوم

كيف ستنظم إكليل ورد

وأريج العشق مطارد

مسحول

منهار..

قالت النجمة

ثبات لحظة الضوء

لافرار..

قالت الورود

سيداس الورد

لكن لافرار..

قال الليل

بيضاء هي الشوارع

لاتنام موقفا

راسخا

فلا فرار..

قال النهار

سيجيء النهار من سواد

الحزن

لاتنتظروا

سيجيء النهار

لكن لافرار ..



***

أبيض كالليل

أسود كالنهار ..

يجئ العيد

عبوسا

حقودا

جلفا

شاهرا عصاه

ويلحقه الغبار ..

يجئ العيد على غير عادته

" جاهز قرارهم ..."

جاهز قرارك في القلب

ياحسيمة

فاقرعي عزمك ليلا

كي يعود من قبره

لاتنامي حزنا

ولافرحا

كي يعود عريسا من قبره

كي يعود النهار ...





شعر : محمد نور الدين بن خديجة

29/6/2017















