

كمال التاغوتي

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 20:24

المحور: الادب والفن









(يقول الراوي: إن الموسيقار فريد الأطرش عكف على أوتاره لياليَ طويلة بعد رحيلها، وعندما أفاق من صلواته وجد سطورا على سجاده تشتعل، فنسخ منها ما أمكن قبل أن تترمّد).



يَــلْتَـــهِمُهُ الشَّوْقُ ...





بَعْدَهَــا تَهْجُــرُ أَجْرَاسَهَــا



الطُّيُــورُ،



ويَــظَلُّ الوَتَــرُ السُّنْدُسِيُّ



تَـــائِهًا بَيْــنَ نَشِيــجِ الأَنْهَــارِ



وَنُــجُومٍ لاَ تَــــذُوبُ،





كَمْ رَجَــاهَــا أَلاَّ تُرْبِــكَ حُلْمَ المَــرْجَــانِ



فِي مِحْرَابِهِ،



ألاَّ تَقْصِفَ أَعْنَـــاقَ المَــوْجِ



بِشَــظَايَــا رَيْحَــــانٍ



وَشُــمُــوسٍ نَــاسِجَــةٍ أَعْرَاسَــهَــا!



كَمْ رَجَـــاهَــا ألاَّ تَطْعَــنَ قَلْبَ البَحْرِ



بالفَيْرُوزِ النَّــازِفِ مِنْ عَيْنَيْهَــا!





كَــانَ يَــدْرِي مَــا نَــذَرَتْهُ الخُيُــولُ:



أَنَّـــهَــا آخِرُ قُـــرْبَـــانٍ لِتَــنُّــورِ الفَــجْرِ



(يُــنْحَرُ كَالنَّــايِ عَــلَى نَــوْلِ النَّوْرَسِ والأَقْمَــارِ)،



كَــانَ يُصْغِي لِحَنِينِ النُّورِ إلَى غُصْنِ المَلاَكِ



وَعَنَـــاقِيدِ الكَمَنْجَـــاتِ بِكَفَّيْـــــهَــا،





هَــا قَــدْ عَــانَــقْتِ عُرُوقَ النَّـــارِ



واسْتَــحَلْتِ طَـــاقَــةً مِنْ نِسْرِين،



مَــاذَا عَنْكِ يَنُــوبُ؟



ولِمَــنْ أَقْطِفُ رِيشَ الدُّرِّ الدَّفِين؟



مَنْ يَسْتَمْطِرُ جُــرْحَ الكَوْنِ سِوَاكِ؟





كَانَتْ سُنْبُلَـــةً فِي خَـــاصِرَةِ الصَّحْرَاءِ



يَـــكْفُـــلُــهَــا مَزْمُـــورُ السُّيُــولِ،



كَــانَتْ لُؤْلُؤَةً ...



فَــلِمَنْ يَشْتَعِلُ البَــرْقُ



بَــعْدَهَــا؟