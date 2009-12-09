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تسبح بعيوني اوتِبْحِر


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 15:28
المحور: الادب والفن
    


تسبح بعيوني اوتـِـبـْحِـر
ميسون نعيم الرومي

اكـتـِـبـْـلك اشـعـار اوأنـثـِـر
عَ الغـيـم اوعَ الگمـَر الأخضر...
ابـياقـوت الجـوري الأحـَـمر...
والشـَـمس الصارت دَفـتـَـر
يالتـسبـَح بـعـيـوني اوتـِبـْحـِر
***
اهـديـلك وَرد اوريـحـان
والمطر احـروف اوأوزان
تـِـتـقـَـفـَّه ابـحلام الشـطآن
يالزلفـَـك ليـلو اومرجان
والبحر التايه عـَطـشــان
يالنايـم بـيـن الأجـفـان
يابـَـعـد الروح الأســمـَر
يالعـِـطرك وَرد اوعـَنـبـر
يالتسبـَح بـعـيـوني اوتـِبْحـِر
***
تـَرْچـيتك ضوت بالليـل
بالنـَغـَم اتـرَتــّـل تـرتيل
قـدّاح انـثرلك والهـيـل
اكتبلك موال اويا ليل
واسـنينـَك هـَدَّت بالحيل
برحيـَّه اوماخذهه السيل
امشي اوأتچبچب واتعثــَّر
امحيرني ابحبه الأشگر
يابـَـعـد الروح الأســمـَر
يالتسبـَح بعـيـوني اوتـِبـْحـِر
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1 / تموز / 2017
ســــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - تسبح بعيوني اوتِبْحِر