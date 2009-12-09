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يا ليلي


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 15:28
المحور: الادب والفن
    


يا ليلي...
تحيك الغياب ،
بمغرز الحنين
يا ليلي....
تحيك الغربة
بمغرز الشوق
وترتديني وطن
كانت احلامي وآمالي
تحوم في متاهات فكري
حول الفراشات
حول الزهور
وهي تفتح اكمامها...
لميلاد فجر جديد …..
كنت يومها نغمة
انفلتت من وتر راعش
ابحث عن قلب يحتويني
فتارة هنا سهم
واخرى هناك كنانتها ……
وطال بي الامد وتعجمت قناتي
وتوسدت محراب شجوني
على فارعة الزمن
لعل الصدف تلعب دورها …….
.
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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