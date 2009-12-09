

ميسون البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 11:17

المحور: الادب والفن









المخرج كلود باروك جوزيف ليلوش 30 أكتوبر 1937 هو مخرج سينمائي فرنسي ، وكاتب ، ومصور سينمائي ، وممثل ومنتج

ولد في عائلة يهوديه جزائريه مهاجره الى فرنسا . رسب في إمتحان البكالوريا وكان ذلك صدمة قاسية عليه , للتخفيف عنه أهداه والده كاميرا سينمائيه صغيره فأخفاها تحت ثيابه وسافر الى الإتحاد السوفييتي وقام بالتصوير سراً لإنتاج أول فيلم سينمائي قصير له يحمل عنوان : ريبورتاج



كلود ليلوش من المخرجين المغرمين بسيارات السباق , ولهذا صور أفلاماً كثيره تعتمد على تصوير السيارات السريعه في السباقات الفرنسيه للسياررات ( 24 ساعه لو _ مان ) و ( تور دي فرانس ) . أول أفلامه ضمن مجموعة دفاتر سينمائيه كان بعنوان ( الرجل النظيف ) قابله النقاد بموجة من الإستياء الذي لا مثيل له ولهذا فإن كلود ليلوش لا يذكر هذا الفيلم ضمن قائمة أفلامه على الإطلاق



فيلم ( الضفه اليسرى ) و ( مشهد إمرأه ) أخرجهما عام 1963 وكانت قصتيهما تدوران حول نساء عاهرات ولاقيا أيضاً الكثير من عدم الإرتياح



تغيرت حظوظ كلود ليلوش مع السينما منذ العام 1966 حين أخرج فيلمه الشهير ( رجل وإمراه ) الذي لاقى نجاحاً منقطع النظير في كل مكان عرض فيه , ومن يومها وحتى الآن انتج وأخرج اكثر من 50 فيلماً كانت ناجحة كلها





واحد من أفلام كلود ليلوش الناجحه جداً هو فيلم الواحد والآخر



Les Uns et les Autres



أخرج الفيلم عام 1981 وهو ملحمة موسيقية راقصه ، ويعتبر على نطاق واسع أفضل أعمال المخرج , فاز بالجائزة الفنية الكبرى في مهرجان كان السينمائي عام 1981

تم توزيعه في الولايات المتحدة تحت اسم ( بوليرو ) نسبة الى قطعة أوركسترالية مستخدمه في الفيلم للموسيقار موريس رافيل ، أما رقصات الفيلم فقد كانت من تصميم وتدريب البالارينو الفرنسي الشهير : موريس بيجار



الفيلم يتبع مسيرة حياة 4 عائلات من جنسيات مختلفة ( الفرنسية والألمانية والروسية والأمريكية ) تمتلك جميعها حباً وولعاً بالموسيقى ، ورغم أن هذه العائلات لا تعرف بعضها , لكن قصصها تتطور سوية ومعاً

في موسكو عام 1936 تتزوج الراقصة تاتيانا رجلاً يدعى بوريس تنجب منه ولداً ثم يقتل الأب في الحرب العالمية الثانيه

في برلين ، يتم تأكيد نجاح كارل كريمر كعازف بيانو عندها يتلقى الثناء من هتلر , هذا الثناء الذي سيطارده كاللعنه طوال حياته

في باريس ، عازفة الكمان الشابه آن تقع في حب عازف البيانو اليهودي سيمون ماير , يتزوجان وينجبان إبناً ثم ينتهي بهم المطاف إلى قطار متجه إلى معسكر اعتقال نازي

في نيويورك ، جاك جلين , شاب يصنع اسمه مع فرقة موسيقى جاز شعبية



بعد عشرين عاماً يتذكر الأبناء حين يلتقون تجارب آبائهم وأمهاتهم , أما آن ماير فتستمر في بحث محموم عن طفلها الذي ضاع منها في معسكر الإعتقال حين أجبرت على التخلي عنه



الحدث الرئيسي في الفيلم هو الحرب العالمية الثانية ، وعلى الرغم من أن جميع الشخصيات هي خيالية ، وكثير من صفاتها مقتبس من شخصيات رموز موسيقيه تاريخيه حقيقيه مثل : إديث بياف ، جوزفين بيكر ، هربرت فون كاراجان ، جلين ميلر ، رودولف نوريف ، الخ .. فإن تجمع هذه الشخصيات حول موسيقى ورقصة بوليرو في نهاية الفيلم , يجمع كل الشخصيات في موقع واحد .. تحت برج إيفيل في باريس , ولهذا السبب حسبما أظن تم عرض هذا الفيلم في السينمات العربيه في مدن الشرق الأوسط تحت عنوان : باريس والآخرون



أبطال الفيلم :

روبرت حسين , ظهر بدورين : سيمون ماير / روبرت برات

نيكول غارسيا ظهرت بدور : آن ماير

جيرالدين شابلن ظهرت في دورين : سوزان جلين / ساره جلين

جيمس كان ظهر بدورين : جاك جلين / جاسون جلين

دانيال أولبريشسكي ظهر بدور: كارل كريمر

جان كلود بوتييه ظهر في دور: فيليب روجيت

خورخي دون بوريس إيتوفيتش ظهر في دور: سيرجي إيتوفيتش

ريتا بولفورد ظهرت بدورين : تاتيانا إيتوفيتش / نادية إيتوفيتش

ماشا ميريل ظهرت بدور : ماجدا كريمر

مشاهده ممتعه للفيلم من هذا الرابط :



https://www.youtube.com/watch?v=E4hkNg1-HW4