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السنجاب والقط


كريم ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 09:04
المحور: الادب والفن
    




لك أن ترسم بطّة
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لك أن ترسمَ وردةً حمراء،
لك أن تسرجَ الفرس،
لك أن تتلو الكتابَ
لك أن ترسمَ بطّةً في بحيرة.



Fantasy
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الصيف: فُسيفساء
الخريف: ربيع
الشعرُ: إنسان
الطبيعة: فانتازيا وتاريخ..
هنا
العجائز يعلقن تمائمهنّ على العشّاق.


أسير النرجس
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هل في القَفرِ أزهار
نرجسٌ وبرتقال؟
يا أخي الصغير
صرتُ كالأعمى
لا أسمعُ الرعود
ولا أدرأ الزوابعَ في الأطلال.


الطائر النحيل
ــــــــــــــــــــــ

ما فائدة أن يكدحَ طائرٌ لفراخه
ويستوطنَ القمرُ الغدير؟
أ يجبُ أن ترقصَ الموجةُ دائماً؟


أمنيّة
ـــــــــ

كانت فاكهة وبعدها صارتْ سراباً،
فهناك الباديةُ
وهناك الحدائق.


السنجاب والقطّ
ـــــــــــــــــــــــــ

لا يبرحُ السنجابُ الجُمّيزة..
لنذهبْ
ما زال في الشمسِ قطُّ دميم
وضبعٌ تراقبُ القنطرة.





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كريم ناصر

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