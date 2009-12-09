

كريم ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 09:04

المحور: الادب والفن













لك أن ترسم بطّة

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لك أن ترسمَ وردةً حمراء،

لك أن تسرجَ الفرس،

لك أن تتلو الكتابَ

لك أن ترسمَ بطّةً في بحيرة.







Fantasy

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الصيف: فُسيفساء

الخريف: ربيع

الشعرُ: إنسان

الطبيعة: فانتازيا وتاريخ..

هنا

العجائز يعلقن تمائمهنّ على العشّاق.





أسير النرجس

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هل في القَفرِ أزهار

نرجسٌ وبرتقال؟

يا أخي الصغير

صرتُ كالأعمى

لا أسمعُ الرعود

ولا أدرأ الزوابعَ في الأطلال.





الطائر النحيل

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ما فائدة أن يكدحَ طائرٌ لفراخه

ويستوطنَ القمرُ الغدير؟

أ يجبُ أن ترقصَ الموجةُ دائماً؟





أمنيّة

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كانت فاكهة وبعدها صارتْ سراباً،

فهناك الباديةُ

وهناك الحدائق.





السنجاب والقطّ

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لا يبرحُ السنجابُ الجُمّيزة..

لنذهبْ

ما زال في الشمسِ قطُّ دميم

وضبعٌ تراقبُ القنطرة.