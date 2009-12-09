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قضايا و بغايا..


حسام تيمور
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 08:59
المحور: الادب والفن
    


"كُنتِ رغم تردّدكِ و بُؤسكِ, قابلةً للاستصلاحِ..
لم تكُن المشكلة في مظهرك الرّثّ..
بل في ظهركِ السّمين و عقلكِ الغثّ..
الآن لم يعُد فيك ما يُثير..ذلك الغريب..
هو لا يبحث عن بضاعة مُزوّقة جاهزة..
ولا عن تصبير اشتهاءاته..
بتوجيهات من سُلطات/صالونات القِوادة..

ماذا يغري طريد مدارس خاصّة..
و أخرى عامّة لعلية الحشّاشين و السّكارى..
في بدويّة تقرض الشّعر توسّلا في النّضارة..
و كلّ ورطتها بالشّعر تبرير فقدان البكارة..

كلّ شيء يمشي على رأسه..كجدل هيجل
فما لهذا البؤس لا يتململ إلا ليتسلسل..

ليس الشعر بالشعر, فما هذا بالشّعر..
و ما ينبغي لي أن أكون من الشّعراء
الشّعراء قالوا سلاما.., و ماتوا..
و تركوا للبغاء قصائد و أشلاء..
لا شَعرك المسبوغ, و لا شِعرك المنقوع
يغري ذلك السّقف المشيّد بالعناء..

قد يصلح ذلك لتسخين أفخاذ بعض العجزة..

...............

الشعراء قضايا..الشعراء مرايا..

آخرهم قال بتصرّف :

قلب من الطين
وعينان بلا قرار ..
عاهرة خلّفها القطار
في ليل المدينة بلا دثار
ثم صاح :
يا هتيكة الإزار
قد فاتك القطار..

أنهى آخر قائلا :

الشعراء شظايا..
الشعراء بغايا..!!




حسام تيمور

الجديدة : 30/06/2017





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حسام تيمور

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