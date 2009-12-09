

حسام تيمور

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 08:59

المحور: الادب والفن









"كُنتِ رغم تردّدكِ و بُؤسكِ, قابلةً للاستصلاحِ..

لم تكُن المشكلة في مظهرك الرّثّ..

بل في ظهركِ السّمين و عقلكِ الغثّ..

الآن لم يعُد فيك ما يُثير..ذلك الغريب..

هو لا يبحث عن بضاعة مُزوّقة جاهزة..

ولا عن تصبير اشتهاءاته..

بتوجيهات من سُلطات/صالونات القِوادة..



ماذا يغري طريد مدارس خاصّة..

و أخرى عامّة لعلية الحشّاشين و السّكارى..

في بدويّة تقرض الشّعر توسّلا في النّضارة..

و كلّ ورطتها بالشّعر تبرير فقدان البكارة..



كلّ شيء يمشي على رأسه..كجدل هيجل

فما لهذا البؤس لا يتململ إلا ليتسلسل..



ليس الشعر بالشعر, فما هذا بالشّعر..

و ما ينبغي لي أن أكون من الشّعراء

الشّعراء قالوا سلاما.., و ماتوا..

و تركوا للبغاء قصائد و أشلاء..

لا شَعرك المسبوغ, و لا شِعرك المنقوع

يغري ذلك السّقف المشيّد بالعناء..



قد يصلح ذلك لتسخين أفخاذ بعض العجزة..



...............



الشعراء قضايا..الشعراء مرايا..



آخرهم قال بتصرّف :



قلب من الطين

وعينان بلا قرار ..

عاهرة خلّفها القطار

في ليل المدينة بلا دثار

ثم صاح :

يا هتيكة الإزار

قد فاتك القطار..



أنهى آخر قائلا :



الشعراء شظايا..

الشعراء بغايا..!!









حسام تيمور



الجديدة : 30/06/2017





