

صلاح زنكنه

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:52

المحور: الادب والفن









الشعراء الرسميون

ينظمون قصائد عصماء

تثير أكف من في القاعة

فيصفقون ويصفقون

ثم ينسون القصائد

وأسماء الشعراء

الشعراء الرسميون

يكتبون القصائد وفق المهرجانات

تارة يمدحون الرؤساء

وتارة يهجون الصعاليك

وتارة يقبلون أيدي السفهاء

الشعراء الرسميون

عموديون وأفقيون

لا يخطئون في النحو

أو الوزن أو الإملاء

لكنهم يتلعثمون كثيرا

حين يقرأون غزلا

ويلهجون بأسماء النساء