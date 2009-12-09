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شعراء جيفاريون من بلادي/ الشاعر الشعبي - عريان سيد حلف-
عبد الجبار نوري
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:52
المحور:
الادب والفن
شعراء جيفاريون من بلادي/ الشاعر"عريان سيد خلف"
*عبدالجبارنوري
توطئة/ أنهض يا عريان صوتك يمطر حلمْ ، أنهض يا عريان كلبك ينبض نغمْ ، أنهض أللي يعشك العراق ما ينهدمْ ، أنهض يا ترافة شعر ، ويا واحة زهر.
لقد تعرض الشاعر الكبير عريان سيد خلف لحادث سير مؤسف ، وسط بغداد يوم الثلاثاء 27-6 -2017 متمنين له الشفاء العاجل ، وأن يستمر في تغريداته الرائعة الجميلة المؤثرة ، لا يا أبا خلدون نحن بحاجة لك في يومنا هذا زمن الغفلة والضياع لنعلن سوية أين حقي؟؟؟ ، وهل تتذكر ماأشعر به زميلك السجين السياسي الشاعر " محمد بحر العلوم " في 1963 من قصيدة أين حقي ؟؟؟:{ طرقتُ على الحقيقة ألف باب / فلم أسمع لها رد الجواب ، فلم ألحظ أمامي غير لصٍ / تستر بالعمامة والخضاب / فيمنح من يشاء صكوك عفوٍ / ويدفع من يشاء إلى العذاب }
متن الموضوع /هوشاعر شعبي عراقي من مواليد الناصرية – قلعة سكر ، بدأ نشر قصائده مطلع الستينات من القرن الماضي ، حاصل على وسام اليرموك من جامعة اليرموك الأردن ، وحاصل على دبلوم صحافة ، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقي ، وأتحاد الصحفيين العرب ، ومنظمة الصحافة العالمية ، وعضو في جمعية الشعراء الشعبيين العراقيين ،وهو عضو في الحزب الشيوعي العراقي ، ولأنهُ نهل من روافد هذا الحزب الثمانيني المناضل لذا شكل السيد خلف ظاهرة شعرية فريدة تخصص بها : وهي الشعراليساري الثوري التقدمي الرافض ذات المغزى السياسي ، فحصل على سفرٍمن النضال والكفاح في مقارعة الدكتاتورية والنظم الشمولية ، ودفع فاتورتها بالسجون والمعتقلات وحكم عليه بالأعدام مرتين وقُطع لسانهُ وكُسرتْ أضلاعهُ وخرائط التعذيب واضحة على جسدهِ أنها وسام شرف يفتخر بها الشاعر لآنهُ حافظ على شرف الكلمة وشرف الرجولة ، وأبدع في كل فنون الشعر كالبوذية والدارمي التي هي دندنات الجنوب العراقي في بث أهات معاناته في طور المحمداوي ونغم الصبي في ترجمة واقع العراق السوداوي الحزين أصلاً ، تعتبر قصائدهُ مرجعاً لتطوير وعي الجماهير في المطاولة والصبر ونشر ثقافة المواطنة والتمسك بوحدة العراق ، وشاعرنا من جيل الستينات وبداية السبعينات فترة المد التقدمي اللبرالي اليساري في كتابة القصيدة الشعبية أمثال مظفر النواب وشاكر السماوي وعزيز السماوي وناظم السماوي وزهير الدجيلي ، تمكن هذا الجيل المثقف في التوليف والمزج بين هذا الوعي الثقافي الثر مع نتاجات الحداثوية والعصرنة ، فهو صديق الفقراء والمعدمين والعمال والشغيلة الكادحة ، فهو بحق يمثّلْ أحد أقطاب الشعر الشعبي في العراق ، ومن الرموز الثقافية الوطنية الجماهيرية .
دواوينهُ الشعرية/ الكمر والديرة ، كبل ليلة ، أوراق ومواسم ، شفاعات الوجد ، صياد الهموم ، تل الورد --- .
مميزات أسلوبه الشعري /
-قصائدهُ وليدة الأحداث والصراعات الطبقية مع الأوضاع السياسية وتغيراتها المرعبة خلال عقدٍ من الزمن ، وأغلب قصائدهُ تتسم بالعمق وبريق الفكرة بريفيتها وحاضرتها ، لذا ترسخت في الذاكرة الجمعية العراقية ، ومثّلتْ الصوت الحقيقي في مقارعة الأنظمة الشمولية ، وتألقتْ نجوميتهُ للعالمية من خلال الخصوصيات المحلية وجولاتهُ الشعرية لمعظم الدول الأوربية وأمريكا والدنمارك وسويسرا وهولندا وبلجيكا .
- وأن مجد القصيدة وترنيمتها التأريخية تكمن في مفردات لهجته القروية الجنوبية ، ومعظم قصائده محزنة ولا تبدو غريبة لكونها أنعكاس واقعي لتأريخ العراق السوداوي المحزن جراء تعاقب حكومات التعسف والفشل وغضب الطبيعة وشظف العيش ، وهو من كبار الشعراء المعاصرين وأبرعهم في نسج الصور الشعرية ، وربط الموروث بالحديث ، فهي تحتوي درر القصص والأخبار للحياة الشعبية العراقية ، وأن عالم ( عريان ) واسع وممتد بأستمرارية .
- في شعرهِ ظاهرة النسج اللغوي المتماسك والمتوالف مع الفنون الأخرى والتي تمنحها أرضيّة شعرية خصبة ، لغتهُ الشعرية ريفية ممزوجة بنكهة البادية المتقاربة حافاتها بجغرافية موطنهِ الفراتي الجنوبي ، فطرز قصائده ب( الحسجة ) فهي مفردات نادرة غير مسموعة عند أبناء الحضربل ربما صعبة الفهم على المتلقي ، ولكنها تنسجم بأضافة أشعاعها الفني وبريقها اللفظي وأيقاعها الموسيقي وجرسها الصوتي الخاص والتي رسمت شخصنة عريان السيد خلف ، وأستعملها كغاية فنية وليست وسيلة للنقل الفني .
- يعتمد شعرهُ على أستحضار الموروث التأريخي لقيم الشجاعة والمروءة والأباء يعمل على توظيفها لمفردات الحياة اليومية العراقية ، وبالتأكيد أنها مستمدة من أدبيات مدرسته اليسارية المفعمة بلغة السلام والمحبة وعشق الحياة ، ولتجميل وتزويق القصيدة يعمد الشاعر إلى تكرار الجمل وهي ظاهر بلاغية أستعملها الشاعر الكبير " الجواهري " في قصيدة ( نامي ) --- نامي جياع الشعب نامي / حرستك آلهة الطعام ، وأستخدمها عريان في قصيدة --- ردي ردي ، وترى في أغلب قصائده الشكوى من الزمن وهي شائعة عند أغلب الشعراء ربما هي تورية ورمزية يقصد بها تلك الحكومات الشمولية كقوله{ دنيا ولاوحتني ملاوح السرحان } السرحان الذئب .
- الديناميكية السردية الشعرية تتجلى في القصيدة الشعبية لعريان بالذات حين يعلن الواقعية للمفردة اليومية العراقية وقوة تركيبة الجملة التي تستمد عنفوانها من الجملة العامية الشعبية .
نماذج من شذرات وامضة للشاعر الجبل "أبو خلدون"
*قصيدة نذر / تحكي معاناة العراقي المستلب دوما :{ أدك روحي نذر للجايب أبشاره/وأورحه على الجروح المالهن جاره . جرح ينزف جرح باني عله بسماره /ولا كلشي الجليته يطيح زنجاره ، هلبت مات ( جيفارا )/ أو هلبت ( هوشي-منه أنكطعت أخباره .
* قصيدة ردي/ وهي شكوى من الزمن وآهات في الحب {ردي – ردي يالهويتي بلا وجادة/ أنوب من تهوين وجدي .ردي تره ينباع العشك/ وليا كلب تهوين صدي . لا تهيجين الجروح / تره جروحي من تنلجم تدي . وآنا من دم أو لحم / مومن صخر جبدة العندي .وآنا خلاني الوكت ناعور / بس أترس وأبدي } .
* قصيدة بلايه وداع /{مثل العود من يذبل / بلايه وداع ، تدريني هرش / أوجرت بيه الكاع ، يا رخص العشك/ من ينشره او ينباع }
* قصيدة فاتورة المواطنة/ {أنكطع خيط الوفه/ وضيعنه الآمال ، وكثر حجي الجذب / والمستحه أنشال ، وحك خلدون وأمه وطيبة البال / ولا أذلن غصب لجفوف الأنذال }.
* قصيدة في التحدي/ { ولا همني الشماته أشما حجوا عني / ويلتمن عليه مشتتات البال/ وأنفضهن نفض أنهض ولا جني ، أكول اتغيرت والناس ما هي الناس / رضاعة قواطي خيبوا ضني }.
*- قصيدة في حب العراق{ أنزف صبر يا وطن / بي ألك مية جرح ، كلما يهيد الألم بجروحي أذر الملح / أفديك يا وطني / لو مية مرّه أنذبح ، مثلك محب ما ألي / ومثلك جرح ما يصح }.
آخر الكلام/ المجد لشاعر الوطنية والكفاح الأستاذ أبوخلدون " عريان سيد خلف" وتباً لشعراء المساومة الذين وضعوا أنفسهم عند مسطر وعاظ السلاطين فهم هاربون من آدميتهم وعلينا أن نحرق قصائدهم !!!
*عبدالجبارنوري /كاتب عراقي مقيم في السويد
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