أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - شرط البداية ..


اخر الافلام











المزيد.....

شرط البداية ..


سجى احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:51
المحور: الادب والفن
    


كان شرط البداية أن ترى نهايتها
فما ذنبي أن كنت أعمى ..

........

عجباً
يسير النهار معك
والليل يسحقني !!

......

بعد سؤالك عن حالي
ألا يحقُ لي وصفك بالغبي
وصفعك بقبلة وداع
ألا أن كريات دمك
التي تزاحمت في لقائك
تجعلني أتراجع عن فعل أي شيء

......

الى:حبيبي المتمرد
اخبروني كثيراً
أن من أحب قوم حُشر معهم
لذا سأنتظرك قرب باب الجنة
التي تشك بها...

........

في وطني
أجد الحمام
يمارس فن المتاهة
مخترقاً تواجدك
على رأس القائمة

...........

حتى استطيع ملاحقة جنونك
تنازلت عن النصف الثاني من عقلي
رغم أصرارك على ان أمتلك نصفا واحدا

.........
الحرية :
هي أن يقذفني القدر
مع حزني
على صدرك دون أن ترفض...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سجى احمد

إجمالي القراءات: 13,621
المقالات المنشورة: 49
- أنا لا أمتلك شعراً
- كوني متحررة ..
- كان يجبُ ..
- ناديتك ...
- لست ...
- لا بأس ..
- فوق مظلة.. (2 )
- فوق مظلة الكبرياء ..
- المرأة العاقر ..
- أجلس..
- خوفي ...
- الصحراء صحراء ..
- القمر وحده ..
- لم أذكرك ..
- لأنهم قالوا ..
- عن ماذا اتحدث ..
- أنا من يسرقك ..
- انا لست هنا..
- حيث انام ..
- لا بأس عليك ..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- غوغل يحتفي بالأديبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار
- موسم أصيلة يناقش المسألة الدينية عربيًا والشعبوية غربيًا
- اتحاد كتاب المغرب يعتزم تأسيس فرع جديد بباريس
- مهرجان قناوة وموسيقى العالم يحتفل بدورته الـ20
- الطليعة- التونسية... الصعود والإندثار
- عرضنا الحزبي المغربي… ماذا لو؟
- ما الذي يحدث عند دمج خطوط اللغة العربية والعبرية؟
- -أودي-8- تشارك في حفل العرض الأول لفيلم -الرجل العنكبوت-
- ظريف: قرار الهجرة الأميركي الجديد مسرحية مخزية
- غوغل يحتفل بالأديبة الجزائرية آسيا جبار

المزيد.....
كتب ودراسات
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,310
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - شرط البداية ..