

سجى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:51

المحور: الادب والفن









كان شرط البداية أن ترى نهايتها

فما ذنبي أن كنت أعمى ..



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عجباً

يسير النهار معك

والليل يسحقني !!



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بعد سؤالك عن حالي

ألا يحقُ لي وصفك بالغبي

وصفعك بقبلة وداع

ألا أن كريات دمك

التي تزاحمت في لقائك

تجعلني أتراجع عن فعل أي شيء



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الى:حبيبي المتمرد

اخبروني كثيراً

أن من أحب قوم حُشر معهم

لذا سأنتظرك قرب باب الجنة

التي تشك بها...



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في وطني

أجد الحمام

يمارس فن المتاهة

مخترقاً تواجدك

على رأس القائمة



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حتى استطيع ملاحقة جنونك

تنازلت عن النصف الثاني من عقلي

رغم أصرارك على ان أمتلك نصفا واحدا



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الحرية :

هي أن يقذفني القدر

مع حزني

على صدرك دون أن ترفض...