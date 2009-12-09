

احمد الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:50

المحور: الادب والفن









لا مَفَرَّ مِنَ الخَيْباتِ

فأذْرُعَ الّليْلِ

مَدَاراتٌ تَلُفُّ أطْوَاقَ الشَّمْسِ

بِلَعْنَةِ البُكاراتِ المُسْتَباحَةِ

وَ مَنادِيلُ المَهابِلِ المُعَطَّرَةِ ،،

عَطَشُ النَشَواتِ

إبْتِسامَةٌ صَفْراءٌ

تُناغِي شِفاهَ الخَطِيْئةِ ،،،

أطْرَشَ بُوقُ الصَمْتِ

ذُبُولَ كَيْنُونَتِي

فَتَهِمُّ أفْواهُ الشَرَرِ

لَعْقَ رَحيقَ الزُهُورِ

وَ تِلْكَ الحُقُولُ مُتْخَمَةٌ

بالأُمْنِياتِ

تَرْكَعُ البُذُورُ غَباوَةً

تَحْتَ مَعاوِلِ الهَمَجِيّةِ المُقَنَّعَةِ

تَحْتَطِبُ افْتِراسَاً

وَ عَلى أسِرَّةِ الفَراشاتِ الغافِيةِ

فِي نُحُورِ الغَلَسِ ،

طَنْينُ الدَّبابِيرِ شَهَادَةُ زَوْرٍ

تُراقِصُ عِفَّةَ الإخْضِرارِ

جَنائِنٌ مَوْسُومَةٌ بالعُهْرِ

وَ المارُّونَ

يَبْصِقُونَ ضِحْكاتِِهِم

خِفيةً مِنْ سُمْرَةِ الأرْضِ

إلهُ الرَغْبَةِ مَحْضُ أقْصُوصَةٍ

بُدْعَةٌ دُسَّتْ

تَحْتَ لِحافٍ غَجَريٍّ ،

يَحْتَلِمُ الحُلُمُ

أضَغاثَ عَذْراءً

وَ عُنْفُوانُ العَبَقِ

عَرَقٌ يَسْتَوْحِشُ لُبَّةً بَيْضَاءً

طِباقُ نَهْدَينِ مَوسُومَينِ بِهَالاتِ الحُلَمِ الدّامِعَةِ

تَتَقافَزُ خَلفَ حُجُبٍ مِنَ الدَّعَواتِ

المُتَدَلِّيةِ

عَلى كُفُوفِ المُسْتَذْئِبِينَ ..