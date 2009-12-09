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لا مَفَرَّ مِنَ الخَيْباتِ


احمد الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:50
المحور: الادب والفن
    


لا مَفَرَّ مِنَ الخَيْباتِ
فأذْرُعَ الّليْلِ
مَدَاراتٌ تَلُفُّ أطْوَاقَ الشَّمْسِ
بِلَعْنَةِ البُكاراتِ المُسْتَباحَةِ
وَ مَنادِيلُ المَهابِلِ المُعَطَّرَةِ ،،
عَطَشُ النَشَواتِ
إبْتِسامَةٌ صَفْراءٌ
تُناغِي شِفاهَ الخَطِيْئةِ ،،،
أطْرَشَ بُوقُ الصَمْتِ
ذُبُولَ كَيْنُونَتِي
فَتَهِمُّ أفْواهُ الشَرَرِ
لَعْقَ رَحيقَ الزُهُورِ
وَ تِلْكَ الحُقُولُ مُتْخَمَةٌ
بالأُمْنِياتِ
تَرْكَعُ البُذُورُ غَباوَةً
تَحْتَ مَعاوِلِ الهَمَجِيّةِ المُقَنَّعَةِ
تَحْتَطِبُ افْتِراسَاً
وَ عَلى أسِرَّةِ الفَراشاتِ الغافِيةِ
فِي نُحُورِ الغَلَسِ ،
طَنْينُ الدَّبابِيرِ شَهَادَةُ زَوْرٍ
تُراقِصُ عِفَّةَ الإخْضِرارِ
جَنائِنٌ مَوْسُومَةٌ بالعُهْرِ
وَ المارُّونَ
يَبْصِقُونَ ضِحْكاتِِهِم
خِفيةً مِنْ سُمْرَةِ الأرْضِ
إلهُ الرَغْبَةِ مَحْضُ أقْصُوصَةٍ
بُدْعَةٌ دُسَّتْ
تَحْتَ لِحافٍ غَجَريٍّ ،
يَحْتَلِمُ الحُلُمُ
أضَغاثَ عَذْراءً
وَ عُنْفُوانُ العَبَقِ
عَرَقٌ يَسْتَوْحِشُ لُبَّةً بَيْضَاءً
طِباقُ نَهْدَينِ مَوسُومَينِ بِهَالاتِ الحُلَمِ الدّامِعَةِ
تَتَقافَزُ خَلفَ حُجُبٍ مِنَ الدَّعَواتِ
المُتَدَلِّيةِ
عَلى كُفُوفِ المُسْتَذْئِبِينَ ..





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احمد الكناني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد الكناني - لا مَفَرَّ مِنَ الخَيْباتِ