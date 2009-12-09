

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 23:38

المحور: الادب والفن









تنصت لغير ما ترى،

تنساق مبصرا،

لكأنك تطارد عبثا،

كنه لتجده سدى،

تلك أشياؤك،

هفواتك بها تحيا،

أنظر،بقاياك تتجمع،

تضيع مبددة،

تمضي على غير هدى،

تنصت،ترقص تخطو،

لا ترى إلا ما لا يرى،

أمامك القادمون،

صورا يبدون،

يفترشون المدى،

أنصت لوقع الخطوات،

تجدها لغة عارية،

عراؤها معنى،

أنت رمزها لغزها،

تموت لكنك،أبدا،

لا تفنى،

روحك لم تعلق يوما بجسدك،

هو لك،لك هو،

أنت لم تكن له هوى،

كان فيك عدما،

يغريك شهوة،

أنت به لا تغوى،

لست قديسا و لا راهبا،

و لا إماما،

أنت من أنت،عاشق لغيرك،

سواء ضل أو اهتدى.

حميد المصباحي