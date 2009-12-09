

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 19:27

المحور: الادب والفن









كيف أوفر فرصة للسكون

وشغفي من علو منخفض

مليء بالأذرع؟

:

اللذان يرتديان فمي:

طيرانٌ من أجل كتفيكِ

وياسمين له صوت قلبي؟

:

كيف لامرأة مثلك

أن تصل لثغري

دون قصيدتي؟

:

بكِ صار الكون،

عمق شهقتين

ولمسات تطير.

:

سأنضبُ

عندما يكف الموج عن الغناء

ووجنتيك عن الخجل.

:

من يستطيع تمييز نطقك من غنائك

وأنت الذي تُغَنى

ولا تُنطق؟.

:

أُغرقي هذه الاغنية المتوحشة:

الحسناوات حين يهبطن

باثداهن المترفة،

والقمر بين نهديكِ.