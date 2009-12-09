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طيرانٌ من أجل كتفيكِ!..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 19:27
المحور: الادب والفن
    


كيف أوفر فرصة للسكون
وشغفي من علو منخفض
مليء بالأذرع؟
:
اللذان يرتديان فمي:
طيرانٌ من أجل كتفيكِ
وياسمين له صوت قلبي؟
:
كيف لامرأة مثلك
أن تصل لثغري
دون قصيدتي؟
:
بكِ صار الكون،
عمق شهقتين
ولمسات تطير.
:
سأنضبُ
عندما يكف الموج عن الغناء
ووجنتيك عن الخجل.
:
من يستطيع تمييز نطقك من غنائك
وأنت الذي تُغَنى
ولا تُنطق؟.
:
أُغرقي هذه الاغنية المتوحشة:
الحسناوات حين يهبطن
باثداهن المترفة،
والقمر بين نهديكِ.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - طيرانٌ من أجل كتفيكِ!..