

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 19:27

المحور: الادب والفن









إلـــــــى:



ـ كل من تكسرت ضلوعه من الحسيميين.

ـ كل من قضى عيده في المعتقل.

ـ كل معتقلي الشعب المغربي من الريف.

ـ كل من رفع شعار:

ـ عاش الشعب.

ـ عاش الريف.

من أجل احترام كرامة الإنسان.



محمد الحنفي



عيد لا كالأعياد...

في أي مكان من وطني...

ولا في باقي بلدان المسلمين...

ولا في أي مكان...

من هذا العالم...

******

ففي الحسيمة...

تميز العيد...

باحتجاجات سكان المدينة...

من أجل إطلاق...

سراح المعتقلين...

على ذمة الاحتجاجات...

برفع شعار فريد...

عاش الريف...

على غرار...

عاش الشعب...

لتميز الريف...

برفع الهامات...

باستئصال الخوف...

من عمق النفوس...

حتى نكتسب...

شجاعة رفض المذلة...

شجاعة رفض المهانة...

شجاعة الاستمرار...

في صمود المدينة...

شجاعة تحمل القمع...

اليمارسه المخزن الهمجي...

التمارسه السلطات...

التمارسه...

كل أجهزة القمع البئيس...

******

والتضحيات العظيمة...

اليقدمها...

سكان المدينة...

من أجل تحقيق المطالب...

من أجل إطلاق...

سراح المعتقلين...

ليزول التهميش...

ليزول الاحتقار...

التمارسه دولتنا...

التمارسه حكوماتنا...

تجاه الريف...

تجاه الحسيمة...

تجاه كل المناطق...

من هذا الوطن...

التعتبر...

غير نافعة...

******

والريف تميز...

بعطاءاته اللا تتراجع...

تتقدم...

تتطور...

يصير مثالا للتضحيات...

ضد الاحتلال...

وضد الاستغلال...

وضد امتهان الكرامة...

وضد الاستعباد...

اليمارسه كل الحكام...

في هذا الوطن...

******

يا وطني الرائع...

يا وطني...

الا تستحق...

أن تصير الحسيمة...

من مدنك...

أن تصير...

جهة الريف...

من بين جهاتك...

فتباه...

بصمود الحسيميين...

تباه...

بصمود جهة الريف...

تباه...

باستمرار الاحتجاج...

من أجل مطالب الشعب...

الصارت...

من مطالب جهة الريف...

في أفق استعادة الشعب...

لسيادته...

حتى يصير...

مصدر كل السلط...

حتى ينتخب...

من يحكمه...

من يمثله...

في كل المجالس...

في البرلمان...

******

فصمودا صمودا...

يا أيها الريفيون...

يا أيها الحسيميون...

يا أيها المحتجون...

ضد الاحتقار...

ضد التهميش...

من أجل تحقيق المطالب...

من أجل...

إطلاق سراح المعتقلين...

من أجل...

أن تصير للشعب كرامة...

من أجل...

أن تتربى كل الأجيال...

على كرامة كل إنسان...



ابن جرير في 30 / 06 / 2017



محمد الحنفي