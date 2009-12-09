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خاصرة برسمِ الطعن!..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 19:26
المحور: الادب والفن
    


خاصرة برسم الطعن..
..........
من مقاطع عريقة
من تضاريس الاسماء والهطول
بمداها الغلالي الساحر
من الصعوبة الجمة
من لذة المؤثر والفلق
وهذا القلق،
سأكتب قصيدة من عروق ودم
مسهبة برقصة الخلاخل والاكتاف والصنوج
قادرة على اطراب القرنفل والطين،
إن لم تدل على ملامحكِ بغتةً
وتندهش لها الشغاف،
لن يسمعها غير الذي سوا
وادهشنا بالعلق.
::
لصهوة شفتيكِ اخبُ
يعتليكِ قاسم الظهر
ويعبثُ في الخفقان تيار الآتي
كأن كسوف البدأة لساني
ورجراجة لهواءِ اللفحِ
تطعن خاصرتي مهاميز الحلمِ.
هذا الوحي يُحدثَ للبحر تقاطيعي
فاكهة خلف التحديق
وشواء للطين الاحمر
ويسميني عطش الريقِ،
وتدليتُ من أعلى الليل
لنصف الخوخ
ولنصفٍ يدنيني من رجس الحمى
بين لسان الجمر
وبين أنيني.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - خاصرة برسمِ الطعن!..