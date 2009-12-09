

كمال عبود

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 19:26

المحور: الادب والفن









الأشباح تطاردني ..

( دنْكَر ، دنكريا ) تطارده الأشباح ...

دخل من باب ( الحوش ) .. اجتاز ساحة الدار بسرعة وهو يلهث .... وصل الى باب الغرفة .. عاري الصدر ، حافي القدمين ... تركت اخته المكنسة من يدها وقالت بلهفة :

يا ويلّي ...يا مصيبتي .. يا ( شحّاري ) شو صاير فيك ...؟

خرج ( دنْكَر ) صباحاً حاملاً كتاب الفيزياء للصف الثالث الثانوي ، كعادته، ذهب يقرأ على الطرقات بين حقول القرية وعاد دون كتاب ودون قميص ... حافياً ، حائر النظرات .

( دنكرْ) شابٌ ذكي .. مجتهدٌ .. خلوق وخجول وخاصةً من النساء ... لا يختلط مع أقرانه لأنَّ المنهاج كبير والشهادة مفصل مهم للجامعه والمستقبل ..

بعد ذلك اليوم لن يكون ثمةً مفصلاً في حياتهِ ، لقد لازم بيته ولم يفتح كتاباً بعد ذلك إطلاقاً ، لقد ساءتْ حالته وانغلق تماماً عن محيطه والثانوية ، ولم تُجدِ معالجة الطبيب له إِلَّا قليلاً بفعل تأثير المُهدئات ، وفي الأحيان التي يخرج فيها إلى الحقول وكروم الزيتون لا يّسلّم على أحدٍ ولا يكلّم من يراه.

اهلُ القرية نسبوه إلى ( جب داؤود ) ..



تقول الحكايه : إِنَّ من يشرب من بئر داؤود يُصاب بشيء من الجنون أو البلَهْ .... وتقول حكاية قديمه أيضاً إِنَّ البئر مسحور ،أُلقيتْ فيه تعويذة فأضحى عكِراً وحوله الأشباح ، وحكاية أخرى تقول أنّ رجلاً اسمه داؤود حفر بئراً لأجل حبيبته كي يُريحها من نقل الماءِ مراراً بجرّة الفخار من النبع البعيد ولكي لا يسقي أحداً أذاع خبر اً : من يشرب من الجب يفقد عقله ، حدث ذلك من مئتي سنه خلتْ وربما أكثر .. ولا أحد يعرف موقع البئر أو يؤكد وجوده ..

أحياناً ( دنْكَرْ ) يظهر وقد تهدّلَ شعره على كتفيه ، صامتاً لا يكلّمُ أحدا .. وقد بانت ملامحه وحركاته أقرب إلى المعتوهين ....

وفي أوقاتٍ نادره كان يتكلم :

في إحدى المرات جلس في ساحةٍ بالمدينه .. أخرج بيضة َ دجاجٍ من جيبه وحاول أن يضع البيضة على رأسها لكنّ البيضة لا تثبت على رأسها .. وظلّ يحاول ويحاول عشرات المرّات لكن عبثاً فلا يفلح ،والنَّاس تتجمع حوله وتتفرّج ... وأخيراً قال أحدهم :

لا تتعب ، لن تقف البيضة على رأسها ...

ردّ ( دنْكَر ) : إذا كُنتُم واثقون فلماذا تتفرجون ... أكيد شاربين الماء من جب داؤود ..

وفي نهارٍ شتائيٍ صاخب قال لجماعة ينقذون غريقاً عند الشاطئ : اتركوه ، حدا بيصيد في هذا الجو ... أكيد شربان الماء من جب داؤود

ومرّةً كان يراقب طالباً كيف يحّلُ مسألةً رياضيّه :

غبي ... ما هيك تُحل المسأله ... هات... حلّها دنْكَر وقال :

خذ ، شارب ماء من جب داؤود

ويوماً كان دنْكَر ماشياً فرأى المختار الشاب .. تقدّم اليه وتفل في وجهه ... بصق مرّتين : شربان ماء من جب داؤود.؟

صفعهُ المختار ورماه أرضاً وأوسعه ضرباً ،ومضى ...

وكان آخر ظهور له يحمل بندقية صيد قديمه ، يجول خارج القريه ويعود مساءً بعد أردى شاباً قتيلاً بطلقتين من البندقية قائلاً له : لماذا شربت من جب داؤود ...؟

غاب على اثرها عشرون عاماً في مشفى للأمراض العقليه ورجع لا يعرف أحداً ولم تسمع منه الّا عبارة : جب داؤود

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في العيد الصغير ... عيد الفطر السعيد .. أُ فَرِجَ عن السجناء والمرضى ... رجع ( دنْكَر ) أبلهاً تماماً ، قال طبيب القريه المبدع الذي عاد من ارقى جامعات العالم والمختص بعلم النفس الاجتماعي والأمراض العقليه بعد أن عاين ( دنْكَر ) قال مُحاضِراً :



لا مجال للشفاء ... جب داؤود خرافه .. مثل الأشباح في المقابر أو الوديان او المنازل المهجورة المنفردة والبعيدة ..

الأشباح وهمٌ العقل .. عجزٌ عن المواجهه .. هو سطوة الجهل وثقافته .. وسطوة القوه

الأشباح تطاردنا ... ترافقنا في السفر .. تعيش في حكايا الجّدات ... في غرف النوم ... وراء محلات الباعة ... عند الأحزاب وقاطعي الطرق ... في الحروب والتهجير .. في الأيدولوجيا والميتافيزيقيا ....

الأشباح في الماضي ... في غموض المستقبل .. في الجيوب الفارغه .. في العوز والفقر والمرض ... في الجهل المريب ..

الأشباح في غرف التعذيب والأذلال في السجون .. يلبسون بذلات رسميه أنيقة ... بذلات ضباطٍ كبارٍ في الجيش، يقطنون في القصور العامره .. ترافقهنّ أجمل النساء ... الأشباح نساء راقصات وعناقيد كرز فوق الأشجار العاليه ..وحول موائد الخمرة والحشيش ..

لا .. لا .. فالأشباح بشرٌ حقيقيون هذه مسلّماتُ العلم ..

أنهى الطبيب محاضرته وخرج راكباً سيارته ، مغادراً وعند أطراف القريه خرجت السيارة عن الطريق ... انزلقت إلى خندق على الجانب ثمّ ارتطمت بشجرة توت كبيره وتشوهت معالمها ..

قال المارّة الذين سحبوا الطبيب من سيارته وأرسلوه الى المشفى

: أكيد إِنَّ الطبيب شارب ماء من جب داؤود

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