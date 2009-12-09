

فوزية بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 19:26

المحور: الادب والفن









قال لي من أنت؟

نظرت اليه في استغراب كيف له ان يطرح سؤال مثل هذا!

أجبته: مع أني واعتقد أني لا ولن امتلك في يوم ما اجابة لسؤالك الذي أهدر الانسان عمرا من الفلسفة في محاولات عقيمة للإجابة عنه، غير أني كل ما اعلمه لحد الساعة أني انسان يتأمل الوجود، كنت الى أمس قريب انسان يبحث عن معنى الوجود ثم عن فهمه واكتشفت قبل قليل ان محاولات الفهم ما هي الا هدرا للوقت فهي تأخذك دائما الى حقيقة ما ثم ينكشف الغطاء عن الحقيقة للتحول الى وهم ما وهكذا دواليك، حتى اصابني الانهاك الفكري وتهت بين الحقيقة ووهمها لأصل في الاخير الى التخلي عن الفهم والتحول الى التأمل." تأمل الوجود وروعته لا غير". (رواية لم تكتب بعد).