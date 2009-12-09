أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - ليس في أرضنا حرائق ...


اخر الافلام











المزيد.....

ليس في أرضنا حرائق ...


خلدون جاويد
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 13:46
المحور: الادب والفن
    


ليس في ارضنا حرائق ...

خلدون جاويد

ليس في أرضِنا حرائق
بل الحرائقُ ارضـُـنا
سعداءٌ بأنْ مالنا ضمير
والأسعد سماؤنا الناثرة علينا
أوراق ناعمة من ورد الدم
الرافدان قلادة جثث
على صدر العراق
وشط العرب صليب الجحيم
عراق النقمة لا عراق النعمة
العين : عدمٌ حالنا
الراء : رعب أزلي والى الأبد
الألف : استشهاد ثلاثي
الأجداد والآباء والأبناء
والقاف : قمرنا يتضور خلف القضبان .
نحن شهداء بالولادة
والمفقود ! : من هو ؟ كلنا مفقودون
والشريد : لابلدٌ في الكوكب من دوننا
العراق وحده من يستحق وسام الضياع
والطريد : بعضنا يطارد بعضنا
نحن ماراثون احقاد وثارات
والعراق مأساة المآسي
الف ليلة وليلة ذبح
الف عام وعام من الحرق
نحن لانسير من دون كاتم
وعصا كهربائية واصفاد
فسَدَتْ ارواحنا
من كثرة القتل والنهب
حجَريون نحن قلبا وضميرا
الكبير مُهان
الصغير مقموع
المرأة مُداسة
بلادٌ ضدّ داعش لكنها داعشية
وطنٌ ضد الاجرام لكنه المجرم الأول
بحق نفسِهِ
شعبٌ يعلك لحم ابنائِهِ عبر العهود
العنفُ لا يكل
والظلم لا ينتهي
شعب لايخجل من دحر ذاتِهِ
لاسلام في دار السلام
ولاعراق من دون حرب
الخائب من يولد من رحم عراقي .


*******
30/6/2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خلدون جاويد

إجمالي القراءات: 2,552,718
المقالات المنشورة: 799
- طلاق ُ الروح ...
- بغداد التعازي ...
- انا قومي ...
- انتحار حديقة ...
- ثلاثية ثانية ...
- ثلاثية الألم والتحدي ...
- ثوب امرئ القيس الأخير ...
- اغنية العراق ...
- بلد َ النضارة ...
- رثائية لأربعينية غانم حمدون
- انا لا ارثيك ياغانم حمدون ...
- التلاشي ...
- خولاي فردوس الزمان وعطره ...
- قصيدة خولة الثانية ...
- جورية الإسكان ...
- كرد ٌ كرد ٌ
- إنتحار حديقة ...
- لاداع ٍ للتابوت ...
- الواحد ...
- رفقا ً فالأرضُ عيونٌ ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- صحيفة “مكة” السعودية تشبه حجاب السعوديات بـ”البطريق” وتثير ج ...
- العمل الفني المركب وبداية التمرد على التقاليد الأكاديمية فى ...
- الفكر السياسي الإيراني.. ولاية الفقيه تتويج لمراحل تاريخية
- توزيع جوائز مهرجان موسكو السينمائي الدولي
- منشقون عن -داعش- يروون تفاصيل جديدة عن التنظيم في فيلم وثائق ...
- ما الذي يحدث عند دمج خطوط اللغة العربية والعبرية؟
- الموسيقى في وجه الحرب
- وزير الداخلية الإسباني يزور المغرب غدا
- واحة الغروب تدور أحداثها أواخر القرن التاسع عشر أثناء ثورة ...
- منتج -حرب النجوم- يبني متحفا بمليار دولار في لوس أنجلوس

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,176
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - ليس في أرضنا حرائق ...