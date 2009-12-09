

خلدون جاويد

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 13:46

المحور: الادب والفن









ليس في ارضنا حرائق ...



خلدون جاويد



ليس في أرضِنا حرائق

بل الحرائقُ ارضـُـنا

سعداءٌ بأنْ مالنا ضمير

والأسعد سماؤنا الناثرة علينا

أوراق ناعمة من ورد الدم

الرافدان قلادة جثث

على صدر العراق

وشط العرب صليب الجحيم

عراق النقمة لا عراق النعمة

العين : عدمٌ حالنا

الراء : رعب أزلي والى الأبد

الألف : استشهاد ثلاثي

الأجداد والآباء والأبناء

والقاف : قمرنا يتضور خلف القضبان .

نحن شهداء بالولادة

والمفقود ! : من هو ؟ كلنا مفقودون

والشريد : لابلدٌ في الكوكب من دوننا

العراق وحده من يستحق وسام الضياع

والطريد : بعضنا يطارد بعضنا

نحن ماراثون احقاد وثارات

والعراق مأساة المآسي

الف ليلة وليلة ذبح

الف عام وعام من الحرق

نحن لانسير من دون كاتم

وعصا كهربائية واصفاد

فسَدَتْ ارواحنا

من كثرة القتل والنهب

حجَريون نحن قلبا وضميرا

الكبير مُهان

الصغير مقموع

المرأة مُداسة

بلادٌ ضدّ داعش لكنها داعشية

وطنٌ ضد الاجرام لكنه المجرم الأول

بحق نفسِهِ

شعبٌ يعلك لحم ابنائِهِ عبر العهود

العنفُ لا يكل

والظلم لا ينتهي

شعب لايخجل من دحر ذاتِهِ

لاسلام في دار السلام

ولاعراق من دون حرب

الخائب من يولد من رحم عراقي .





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30/6/2017