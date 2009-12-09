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أتون ليل


دعد دريد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 07:36
المحور: الادب والفن
    


لم القلق
نجوم مرتبة في بعثرتها
حزن يقطر من جوفك
وقمرُ ملّ وقوفه ظلاً
عتاب ... مناجاة
عباءة ظلال
محيط متلاطم في سكونه
من أحشاء الألم
وخرس الدموع
تولد بتساؤلاتك
بنعيق وحدتك
نلتف بسوادنا
نحيا تكرارنا
إمتداد وإنقطاع
مخاض نجوم
تبدأ لتموت
في ليلك المتهالك
حزماً من ضياع وجود
بتجدد يثير الشفقة
أقنعة لاتلبت أن تغييرها
إستغاثات يمتصها عدمك
في إستراحة قصيرة
نأخذ أنفاسنا لوهلة
لنعيد النزع مرة أخرى
فنحن لانملك غيرنا





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دعد دريد ثابت

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