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أنا لست آسفة على إزعاجكم


إيرينى سمير حكيم
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 04:08
المحور: الادب والفن
    


العصفور لا يستأذن بشر كى يطير
وأنا لا استأذنكم كى أرتفع عن أرض فجوركم

لست آسفة على كبريائى الذى جَرَح اضمحلالكم
ولا على تمردى الذى طَعَن ذُلكم

لست آسفة بسبب ثورتى على أمراضكم
ولا على هوسى بتحطيم أغلالكم
لست آسفة على كسرى لقواعدكم
ورقص منطقى المفاجئ بين مقاعد أفكاركم

أيها السادة المغفلون
إن كنت حقاً من ثَباتكم بحنقكم علىَّ حركتكم
ورغم موت ضمائركم أنخستكم
فلقد صنعت لكم معروفا بخطوات إرادتى وأيقظتكم

ومع كلٍ
أنا اعلم أن صَلبى هو فعل فى صميم رغبتكم
لأنى قد تسببت فى إيفاق مسئوليتكم ونفوركم

وها أنا منكم غير خائفة أو خاجلة
وأنا جدا غير آسفة على إزعاجكم





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إيرينى سمير حكيم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - إيرينى سمير حكيم - أنا لست آسفة على إزعاجكم