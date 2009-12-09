أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سناء طباني - رحيل بلا وداع


اخر الافلام











المزيد.....

رحيل بلا وداع


سناء طباني
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 22:34
المحور: الادب والفن
    


رحيل بلا وداع
سناء طباني
لروح الطبيب(سيدو خوستي)
ماذا اخبرك ملاك
الموت
ليأخذ منك الحياة؟
لماذا لم تقاوم
استسلمت
وسرت في طريقه
بثبات؟
لماذا خانتك اللحظة
لتسرق منك
الامنيات؟
تسدل ستارا
اسود
على قلب ملئ
بالحسرات
كان لك حلم جميل
بعودة الاحبة
من الظلمات
ليضيف رحيلك
لامك
هم اخر
وحزن لن تنساه
للممات
الا يكفي هجرة الديار
النزوح الفقر
والانتظار؟
لترحل
دون سابق انذار ؟؟
ماذا لو اخبرتهم؟
(ايها السائرون خلف
نعشي
خذوا عيني لتودع
من تبقى في الديار)
سناء طباني 29/6/2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سناء طباني

إجمالي القراءات: 369,012
المقالات المنشورة: 61
- كوجو
- ذاكرة الزمان
- شهيد سنجار
- الخريف
- قصة العشق
- داعش.. وشجرة الزيتون
- الصداقة.. والوفاء
- كان في قريتي عيد
- مستقبل المرأة الايزيدية في مرحلة ما بعد تحرير الموصل
- من ذاكرة الألم الايزيدي
- عرس بعشيقة وسنجار
- لمن يقاتل الكفار
- لوحة بألالوان
- رحلة البحث في الاعماق
- حبات المطر
- ستشرق الشمس مجددا
- شهيدة الحرية (جيلان)
- رحلة الانسان
- منسية من سنجار
- صباح الألم الأيزيدي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- واحة الغروب تدور أحداثها أواخر القرن التاسع عشر أثناء ثورة ...
- منتج -حرب النجوم- يبني متحفا بمليار دولار في لوس أنجلوس
- صدور -عناقيد- لأماني محمد
- فتح باب التقديم إلكترونياً للمشاركة في جائزة اتصالات لكتاب ...
- اختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019
- طبعة جديدة من رواية -جرسون- للكاتب باسم شرف
- كتاب -الحياة التي ندفنها - The life we bury- للمؤلف ألين إسك ...
- -ما بعد الحداثة- ماتت... لم تمت!
- فنانون ينعون الممثل السويدي الراحل مايكل نيكفيست
- في لبنان.. لوحات فنية تعيد الحياة لحي عشوائي

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سناء طباني - رحيل بلا وداع