

سناء طباني

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 22:34

المحور: الادب والفن









رحيل بلا وداع

سناء طباني

لروح الطبيب(سيدو خوستي)

ماذا اخبرك ملاك

الموت

ليأخذ منك الحياة؟

لماذا لم تقاوم

استسلمت

وسرت في طريقه

بثبات؟

لماذا خانتك اللحظة

لتسرق منك

الامنيات؟

تسدل ستارا

اسود

على قلب ملئ

بالحسرات

كان لك حلم جميل

بعودة الاحبة

من الظلمات

ليضيف رحيلك

لامك

هم اخر

وحزن لن تنساه

للممات

الا يكفي هجرة الديار

النزوح الفقر

والانتظار؟

لترحل

دون سابق انذار ؟؟

ماذا لو اخبرتهم؟

(ايها السائرون خلف

نعشي

خذوا عيني لتودع

من تبقى في الديار)

سناء طباني 29/6/2017