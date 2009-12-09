

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 22:33

المحور: الادب والفن









هل يستحق الإنسان أن يكون وحيداً ، غير سعيدٍ في حياته ، و ليس له أن يعيش رغباته الخاصة ؟! و أن تخونه ضربة غدرٍ لا يحتملها في حضن وطنٍ و في وضح النهار ؟!



كثيرون يفرطون في استخدام كل أنواع المتع و هم يحلقون عالياً في فضاءات عالم الأحلام الجميلة بكل أبعادها . و هم في غفلةٍ عن قانون سطوة جاذبية السلطة و المال .



الإنسان في بداية العمر يعرف كيف يمسك بالخيوط الأولى لنسج الأمنيات ، فهو يملك الأدوات اللازمة المخزونة في ذهنه للحبكة ، فيصنع حلماً على مقاسه ، و أخرى بحجم الوطن ، خارج رياح الواقع العاوية .

بعيداً عن قسوة السلطة البلطجية و نفوذ المال و الرياء و المفاخرة .



يعيش في فسحة ومضاتٍ روحيةٍ رائعةٍ ، و العالم كله لا يتسع إلا لأحلامه .

ينعش متخماً بالبهجة مبهور الأنفاس .

و حوله يبدو كل شيءٍ وثيراً دافئاً ،

الحسن يلتصق به ، و البهاء يغرقه .....



و سرعان ما ينقشع الغيوم ، و يخف ستار الضباب شفافاً .

فينكشف ثوب القوميِّ الوطنيِّ ،

و يسقط قناع تاجر الدين ، فيبدو للعيان كل مظاهر الأنانية و النفاق ، و الشيخوخة الفكرية و الفساد المتبرعم ...



هذه المظاهر كلها تنخر حلمه ، و تباغته عاصفةٌ عليه تنفجر ،

و يبدأ بالسقوط في أسفل هاويةٍ سحيقةٍ ،

و من دويِّ سقوطه تنتحر الزهور ، و ترتدي الورود السواد ، فتجف منابع عطورها .

بعد أن كان أناه حافزاً ، و ببريق الأمل مشتعلاً .

فتبدو الحياة أبشع من قدرته على الاحتمال ، و العالم يصبح تعساً مدنساً بالذاتية و الكراهية و الغش و الخداع .

و تصعق القشعريرة جسده ، فيستعصي عليه بلع الريق ......



يتمنى أن تنشق الأرض لتبتلعه ، احتجاجاً على ما يفعل السفهاء من أدعياء الوطنية المجبولين من طينة كل قبحٍ ، و مثلهم الملتحون ( خفافيش الليالي الحالكة ) .

الجميع مولعون بإثارة الضجيج ، و ممارسة أبشع مما يندى لها الجبين ، فينثرون في ربوع البلاد عويلاً و جوعاً و آلاماً ، لكسب الأضواء و السلطة و الجاه .....



و تصبح القضايا التي يموت الإنسان من أجلها حبيسة أسلاكٍ مسيجةٍ ، تواجه الإعدام ، أو تخفف إلى المؤبد ،

أما إطلاق السراح فمفتاحه في جعبة الزمن القادم إلى حين انكسار الأغلال .

فيخرج الحب برفقة الحرية و العدل طليقاً ، و الحلم يصبح واقعاً ، و الكون يبدو ربيعاً أزاهيره تغفو على ضفاف غنج عيني أنثى .

أسديتها تختلس منهما كحلاً ، و من حمرة خديها تكتسب لوناً أرجوانياً .

و في كل ركنٍ من أركان الوطن ينضح الجمال و الود المتدفق من شلال قلبٍ يتسع للجميع ، و من كل أرجائه يقصدونه .