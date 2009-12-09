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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يوسف حمك - أرواحٌ تهدم ، فلا تعرف البناء .


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أرواحٌ تهدم ، فلا تعرف البناء .


يوسف حمك
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 22:33
المحور: الادب والفن
    


هل يستحق الإنسان أن يكون وحيداً ، غير سعيدٍ في حياته ، و ليس له أن يعيش رغباته الخاصة ؟! و أن تخونه ضربة غدرٍ لا يحتملها في حضن وطنٍ و في وضح النهار ؟!

كثيرون يفرطون في استخدام كل أنواع المتع و هم يحلقون عالياً في فضاءات عالم الأحلام الجميلة بكل أبعادها . و هم في غفلةٍ عن قانون سطوة جاذبية السلطة و المال .

الإنسان في بداية العمر يعرف كيف يمسك بالخيوط الأولى لنسج الأمنيات ، فهو يملك الأدوات اللازمة المخزونة في ذهنه للحبكة ، فيصنع حلماً على مقاسه ، و أخرى بحجم الوطن ، خارج رياح الواقع العاوية .
بعيداً عن قسوة السلطة البلطجية و نفوذ المال و الرياء و المفاخرة .

يعيش في فسحة ومضاتٍ روحيةٍ رائعةٍ ، و العالم كله لا يتسع إلا لأحلامه .
ينعش متخماً بالبهجة مبهور الأنفاس .
و حوله يبدو كل شيءٍ وثيراً دافئاً ،
الحسن يلتصق به ، و البهاء يغرقه .....

و سرعان ما ينقشع الغيوم ، و يخف ستار الضباب شفافاً .
فينكشف ثوب القوميِّ الوطنيِّ ،
و يسقط قناع تاجر الدين ، فيبدو للعيان كل مظاهر الأنانية و النفاق ، و الشيخوخة الفكرية و الفساد المتبرعم ...

هذه المظاهر كلها تنخر حلمه ، و تباغته عاصفةٌ عليه تنفجر ،
و يبدأ بالسقوط في أسفل هاويةٍ سحيقةٍ ،
و من دويِّ سقوطه تنتحر الزهور ، و ترتدي الورود السواد ، فتجف منابع عطورها .
بعد أن كان أناه حافزاً ، و ببريق الأمل مشتعلاً .
فتبدو الحياة أبشع من قدرته على الاحتمال ، و العالم يصبح تعساً مدنساً بالذاتية و الكراهية و الغش و الخداع .
و تصعق القشعريرة جسده ، فيستعصي عليه بلع الريق ......

يتمنى أن تنشق الأرض لتبتلعه ، احتجاجاً على ما يفعل السفهاء من أدعياء الوطنية المجبولين من طينة كل قبحٍ ، و مثلهم الملتحون ( خفافيش الليالي الحالكة ) .
الجميع مولعون بإثارة الضجيج ، و ممارسة أبشع مما يندى لها الجبين ، فينثرون في ربوع البلاد عويلاً و جوعاً و آلاماً ، لكسب الأضواء و السلطة و الجاه .....

و تصبح القضايا التي يموت الإنسان من أجلها حبيسة أسلاكٍ مسيجةٍ ، تواجه الإعدام ، أو تخفف إلى المؤبد ،
أما إطلاق السراح فمفتاحه في جعبة الزمن القادم إلى حين انكسار الأغلال .
فيخرج الحب برفقة الحرية و العدل طليقاً ، و الحلم يصبح واقعاً ، و الكون يبدو ربيعاً أزاهيره تغفو على ضفاف غنج عيني أنثى .
أسديتها تختلس منهما كحلاً ، و من حمرة خديها تكتسب لوناً أرجوانياً .
و في كل ركنٍ من أركان الوطن ينضح الجمال و الود المتدفق من شلال قلبٍ يتسع للجميع ، و من كل أرجائه يقصدونه .





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يوسف حمك

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يوسف حمك - أرواحٌ تهدم ، فلا تعرف البناء .