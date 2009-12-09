

*بين ملحمة كلكامش واخيه انكيدو...........وقصة يوسف واخيه اسرائيل.******الصحف الاولى تنطق بالحق

حامد معارج

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 20:51

المحور: الادب والفن







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مقدمة ....((((*********بين ملحمة كلكامش واخيه انكيدو...........وقصة يوسف واخيه اسرائيل.******الصحف الاولى تنطق بالحق ومابعد الحق الا الضلال))))))....ان فك رموز ملحمة كلكامش وفهم الاسماء والاشارات يوصلك الى حقيقة القصة التي احيطت بكثير من الرموز والاشارات..وكعرض مسرحي اضاف الكاتب على القصة الاصلية من خياله واحاطها بالرموز والاشارات كنوع من انواع الاثارة وزيادة التفكير لحل الاحاجي للوصول للقصة .فمرة نرى

عشتار تمثل الدنيا ومغرياتها بفهمها الواسع ...تكون مرة زليخة امراة العزيز وسيطرتها ونفوذها .والثور السماوي مرة يكون الضيق العام والبلاء الذي يقع على عامة الشعب...ومرة يمثل اللابتلاء الخاص ليوسف كلكامش وكذلك العالم الاسفل يمثل السجن ليوسف هنا ساعرض بعض المقاربات بين ملحمة كلكامش البابلية التي تقابلها ملحمة ديموزي الراعي تموز وانانا السومريه وهما تتكلمان عن شخصية واحدة بطريقة مسرحية ايحائية ورمزية ادبية معقدة....وفي الحلقات القادمة سنفصل الملحمة خطوة خطوة ونربطها باقوال القران الكريم والتوراة والتشابه العجيب بل التطابق في احيان كثيرة ...ليصدق القران حين يقول عن نفسه ونه في الصحف الاولى ..وانه في زبر الاولين...ماعليك اخي القاريء الا ان تفك الرموز ولا تاخذ الكلمات حرفيا فهي تورية وتلميح وهذا هو كذلك اسلوب القران شفرات واشارات ان لم تتعمق فيها واخذت الكلمة على ضاهرها اضعت المعنى ..........................لنقرا في الملحمة عن شخصية العارف كلكامش .......(((.هو الذي رأى كل شيء فغنّي بذكره يابلادي

وهو الذي عرف جميع الأشياء وأفاد من عبرها

وهو الحكيم العارف بكل شيء

لقد أبصر الأسرار وعرف الخفايا المكتومة

وجاء بأنباء أزمان ما قبل الطوفان

لقد سلك طرقا قاصية في أسفاره

حتى حل به الضنى والتعب

فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره.....لنرى متقول الملحمة عن جمال كلكامش (((....جعل الآلهة العظام صورة “جلجامش” كاملة تامة

كان طوله أحد عشر ذراعا وعرض صدره تسعة أشبار

ثلثان منه إله، وثلثه الآخر بشر

وهيئة جسمه لا نظير لها

وفتك سلاحه لا يصده شيء.

(يحدثنا القرن عن جمال يوسف.).....فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

.("وتحدثنا التوراة عن جمال يوسف)....كان حسن الصورة وحسن المظهر كما هي امه راحيل...............................) ..........لنقرا في ملحمة كلكامش علمه بالاحلام ..وحباه (( آنو)) و((انليل )) و((اِيا ))((بالفهم الواسع ))

وقبل أن تأتي من الصحراء

سيراك جلجامش في الرؤى وهو في ((أوروك))

وفعلا استيقظ جلجامش في تلك اللحظة

وأخذ يقص على أمه رؤياه قائلا لها :

(( يا أمي لقد رأيت الليلة الماضية حلما

رأيت أني أسير مختالا بين الأبطال

فظهرت كواكب السماء.....)))).........(((((ثم قص جلجامش على أمه حلما ثانيا وقال :

يا أمي رأيت رؤيا ثانية

في (( أوروك )) ‘ المحصنة رأيت فأسا مطروحة

تجمع أهل أوروك عندها وازدحم الناس حولها

أجبتها وانحنيت عليها كأنها امرأة...))))9

القران الكريم |إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ والقمر رايتهم لي ساجدين)))......وكذلك نفس الحلم في التوراة....(((سفر التكوين: كان يوسف ابن سبع عشرة سنة، وكان يرعى الغنم مع إخوته. وقد أحبه أبوه أكثر من جميع بنيه لأنه ابن شيخوخته. فأبغضه إخوته ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلماً أخبر به أباه وإخوته، فقال: إني حلمت حلماً، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي. فازداد إخوته له بغضاً، أما أبوه فقد انتهره وقال: هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك؟ (التكوين 37: 1-11).

ناتي هنا الى تشبه عجيب بين قصة كلكامش مع المجاعة...التي استمرت سبع سنين...وقصة يوسف.....(((«وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ([9]) # قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ# وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ([10]) أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ# يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ# قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ# ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ([11]) # ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ#» (12 يو

ونقرا في سفر التكوين في التوراة.....((((((.....سفر التكوين: وحدث بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً، وإذا هو واقف عند النهر، ومن النهر تخرج سبع بقرات حسنة المنظر وسمينة اللحم، ومن ورائها سبع بقرات أخرى قبيحة المنظر ورقيقة اللحم؛ فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. ثم رأى حلماً ثانياً، وإذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة سمينة وحسنة، ووراءها سبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية؛ فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السمينة الممتلئة.

دعا فرعون سحرة مصر وجميع حكمائها وسألهم تفسير حلمه، فلم يستطع ذلك منهم أحد، وهنا تذكَّر رئيس السقاة يوسف ومقدرته على تفسير الأحلام، فذكره أمام فرعون وقصّ عليه ما جرى له ولرئيس الخبازين في السجن. فأرسل فرعون ودعا يوسف واستفتاه في حلميه. فقال يوسف: هو حلم واحد، وقد أخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين أيضاً. هو ذا سبع سنين قادمة يكون فيها شبع في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعاً، فيُنسى كل الشبع السابق، ويُتلف الجوع الأرض. (التكوين 41: 1-31). ................ (ولنقرا في ملحمة كلكامش عن السنين السبع العجاف :)

ففتحت عشتار فاها و قالت ل (آنو) : ((اخلق لي يا أبت "ثور سماوي" ليهلك كلكامش ،

و إذا لم تخلق لي الثور السماوي فلاحطمن باب العالم الأسفل،

و افتحه على مصراعيه و اجعل الموتى يقومون فيأكلون كالأحياء،

و يصبح الأموات أكثر عددا من الأحياء ))

ففتح آنو فاه و أجاب عشتار الجليلة و قال:

(( لو لبيت طلبك لحلت سبع سنين عجاف لا غلة فيها، فهل جمع غلة تكفي الناس ؟،

و هل خزنت العلف للماشية ؟ ))

فتحت عشتار فاها و أجابت آنو أباها قائلة: (( لقد كدست بيادر الحبوب للناس و خزنت العلف للماشية،

فلو حلت سبع سنين عجاف فقد خزنت غلالا و علفا تكفي الناس و الحيوان.)). في الحلقات القادمة نسير مع لملحمة ....خطوة خطوة ...بموازاة قصة يوسف واخية ..وعلاقة بلائتهما بالثور السماوي وخمبابا حارس الغابة...وما معنى الغابة وعلاقتها بانكيدو اسرائيل..........وماهمعنى عشتار العام والخاص... وما معنى ان كلكامش ثلثه بشر وثلثاه اله ......ومن هو انكيدو في القصة وكيف التقى بكلكامش ....وما مصير سكان الغابة التي كان خمبابا حارسها ...وما علاقتهم ببني اسرائيل ..الذي هو ذاته انكيدو ..اخو كلكامش.









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