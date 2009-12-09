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معضلة الوجود


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 01:18
المحور: الادب والفن
    


أين أنا ؟
أنا هنا .
هكذا همست بيني وبين نفسي
لكنني ليس بمقدوري أن أعرف الجواب .
هل تتحرك ؟
نعم . أنا الآن أتحرك .
خطر ببالي أنني فعلا موجود كما قيل من قبل .
هذا كل ما توصلنا إليه
إذن أين هي المشكلة ؟
قلت وأنا غير متأكد
إنها في الطابق الأسفل
من الكتلة الهلامية للطيف .





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ناس حدهوم أحمد

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