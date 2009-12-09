

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 01:18

المحور: الادب والفن









أين أنا ؟

أنا هنا .

هكذا همست بيني وبين نفسي

لكنني ليس بمقدوري أن أعرف الجواب .

هل تتحرك ؟

نعم . أنا الآن أتحرك .

خطر ببالي أنني فعلا موجود كما قيل من قبل .

هذا كل ما توصلنا إليه

إذن أين هي المشكلة ؟

قلت وأنا غير متأكد

إنها في الطابق الأسفل

من الكتلة الهلامية للطيف .