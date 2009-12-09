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إذهب غرباً


مروة التجاني
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 20:50
المحور: الادب والفن
    



- هكذا يكون الترحال والسفر كما شرحه الممثل الرائع باستر كيتون في فلمه الخالد ( إذهب غرباً - 1925م ) ، بدون سرد للإسباب نراه يخرج من كوخ صغير حاملاً كل أثاث منزله ليتجه بعدها إلى البائع ومقابل مبلغ زهيد من المال يبيع كل شئ __ المفارقات تحدث هنا عندما تبدأ رحلة السفر بقطعة جبن وخبز وبلا مال ، خالياً وكأنك خارج لتوك من معركة كبرى أو هي حرب ثالثة ؟ لا ندري بعد .




- في ولاية انديانا واجه حشد هائل من البشر والوجوه وبالتأكيد لم يتخلق بينهم رابط ، أكان كيتون مستودع بشري يشبه غرف التخزين في القطارات حين مواعيد سفرها ؟ المدهش هو صناعة الزمن في الفلم وخاصة حين ينتظر حليب البقرة في أراضي الغرب الأمريكي .. وأنت تشاهد هذه اللقطات ستعرف كيف يصنع الزمن وأن كان في حياتنا اليومية الراهنة ، أترون يا أحبتي هذا البشري يقضي كثير من زمنه المصنوع بإتقان بين الحيوانات .. الأبقار والخيول والثيران .. أوتعرفون يا أصدقائي كيف تخرج صحراء الغرب أثقالها ؟ .




- الآن وجد كيتون الصديق - البقرة حين واجه الموت فأنقذت حياته . ما الكوميديا يا عزيزي باستر؟ وصديقك يقف بين ممارستك لحياتك الطبيعية كأن تقضي بعض الوقت في حانة ؟ ، لم أرك حزيناً بل خرجتما معاً وها أنتما تستعدان لقضاء أول ليلة معاً .. حقاً كاد عقلي يسقط خارجاً وهو يرقص ضاحكاً .. مجدداً شكراً يا باستر كيتون .




- يحول كيتون حياة العامل لمتعة كما يحدث اليوم لكثير من البشر فالعامل يأتي مشتاقاً للآداة والطبيب يصنع من الصرخات لحناً والكاتب يحن للقلم والكتابة وكيتون يقودنا إلى درب الحنين اليومي ، أم هي الوحدة هي ما جعلته يؤمن بهذا الصديق وأكثر من ذلك تهبه من علمك لتحميه في حياة الغرب القاسية؟ .. يا للهول حين رفع سلاحاً في وجهك طالباً منك الإبتسام ، لتفعها إذن وحينها سنجد أعيننا وقد أبحرت في دموعها وتركتنا وحيدين .. تماماً كي نبحث عن صديق .



- في منتصف الرحلة نرى الحرب تدور تلك التي تسألنا بشأنها ، عندما عاد لنقطة البداية حيث وجوه الحشد الهائل لم تعره إنتباهاً كانت ثمة وجوه أبقار مألوفة إقتحمت المدينة ولنقلب الصورة في الألفية الثانية ونتسائل ماذا سيحدث لو أقتحم البشر البشر ؟ ولا زلنا نرصد رحلتك الرائعة مع الصديق - البقرة .



- رابط الفلم لمن يجرؤ على تحمل ضحك العقل :

https://www.youtube.com/watch?v=zOPl56Uw5jc





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مروة التجاني

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