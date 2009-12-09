أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - الأبيض والأسود


اخر الافلام











المزيد.....

الأبيض والأسود


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 20:48
المحور: الادب والفن
    


بين الأمواج الهوائية
كنت أنا ولا زلت أفكر في الأفق
وأقرأ كواليس الغرائز
وما تم ويتم نسيانه
هكذا كانت ولا زالت العيون تنتظر الدورة
وتترقب .
أنا بين المد والجزر مندهشا من سكان البحر
ومن العناصر والعواصف التي تحاصرها في الفراغ الطلق
مذهولا أيضا من بهاء الشمس كلما أطلت كعادتها
من الجانب الآخر الذي لسنا فيه .
أنا وأنت وجبة غير شهية للعدم الذي لا يجوع ولا يشبع
فهكذا وجدتني ووجدتك كلما طار منا الحدس الذي يرمقنا
كمجرد رهينة لوجود غفل ومتوقع
نضمحل فيه مع الأبيض والأسود مثل الهديان
تصور معي ياهذا
لو أنك - مثلا - حي مثلي كما هو مفترض
وافرض لو أننا متنا قبل أن نلج منطقة الزحام
أو منطقة الصمت والغبار والعدم ونحن بلا إحساس
هل كنا سنتألم من مجرد نوايا تتدحرج على المنحدرات ؟
فلربما النوم المطلق وحده قد ينقذنا
- ياهذا الذي هو أنا -
من الأزل وحتى من الأبد
لنكون معا في منجاة من وجودك ووجودي والوجود العام
وجود لن يتكرر
حتى ولو تكرر في العدم الأبيض والأسود .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ناس حدهوم أحمد

إجمالي القراءات: 967,265
المقالات المنشورة: 619
- مملكة الشمس
- ياللهول
- دلالة الأسطورة وصدمة اللاحقيقة
- ورود الحديقة العذراء
- بعضا من الدراما البشرية
- المرأة والشتاء
- معجزة
- إ شارة
- التجدد فالخسران
- حزنا لابد منه
- العناصر
- حكايات من الواقع
- ولادة وفصول
- قوس قزح
- صورة
- حيرة
- رسالة إلى الدكتور أفنان القاسم
- شبهة المجهول
- طائر العيون
- إستغراب

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- واحة الغروب تدور أحداثها أواخر القرن التاسع عشر أثناء ثورة ...
- منتج -حرب النجوم- يبني متحفا بمليار دولار في لوس أنجلوس
- صدور -عناقيد- لأماني محمد
- فتح باب التقديم إلكترونياً للمشاركة في جائزة اتصالات لكتاب ...
- اختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019
- طبعة جديدة من رواية -جرسون- للكاتب باسم شرف
- كتاب -الحياة التي ندفنها - The life we bury- للمؤلف ألين إسك ...
- -ما بعد الحداثة- ماتت... لم تمت!
- فنانون ينعون الممثل السويدي الراحل مايكل نيكفيست
- في لبنان.. لوحات فنية تعيد الحياة لحي عشوائي

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - الأبيض والأسود