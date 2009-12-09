أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسيب شحادة - المال ليس كلّ شيء


اخر الافلام











المزيد.....

المال ليس كلّ شيء


حسيب شحادة
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 17:20
المحور: الادب والفن
    


المال ليس كلّ شيء
ترجمة ب. حسيب شحادة
جامعة هلسنكي



بالمال يُمكن شراء مسكن لا بيت.
بالمال يُمكن شراء سرير لا نوم.
بالمال يُمكن شراء ساعة لا وقت.
بالمال يُمكن شراء كتاب لا معرفة.
بالمال يُمكن شراء دواء لا صحّة.

هكذا ترى أنّ المال ليس كلَّ شيء، وغالبًا ما يسبّّب ألمًا ومعاناة. إنّي أحكي لك كلّ هذا لأنّي صديقك وأودّ أن أنزع ألمك ومعاناتك، وعليه أرسل إليّ كلَّ مالك! إنّي سأعاني من أجلك!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حسيب شحادة

إجمالي القراءات: 1,138,443
المقالات المنشورة: 366
- زيارة مفاجئة لمَغارة المضعّفة
- يوحنّا ذهبي الفم
- حِكم، أقوال وأمثال في كل مجال (ذ)
- زيارة سرّية لمغارة المضعّفة
- أمر تأسيس مجلس كفرياسيف المحلي
- حُكم من يدسّ خَطمه
- أعجوبة الفسح
- سلّة المصّة وسيل من إطلاق الرصاص
- رسالة سليم إبراهيم بولس الكفرساوي
- نور ساطع على قربان الفسح
- كتاب عن كفرياسيف
- اعتداء في عورتا
- هل تعرف كيڤن جوني؟
- لماذا الملاحظة هامّة جدّا؟
- الكاهن الأكبر خضر (فنحاس) صاحب الأعجوبة
- أعجوبة الفرن والخراف في عورتا
- بسواش قشرة بصله، أحقا؟
- الذكرى الواحدة والأربعون
- من مشاكل السامريين
- أصحاب البيت، ببساطة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- واحة الغروب تدور أحداثها أواخر القرن التاسع عشر أثناء ثورة ...
- منتج -حرب النجوم- يبني متحفا بمليار دولار في لوس أنجلوس
- صدور -عناقيد- لأماني محمد
- فتح باب التقديم إلكترونياً للمشاركة في جائزة اتصالات لكتاب ...
- اختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019
- طبعة جديدة من رواية -جرسون- للكاتب باسم شرف
- كتاب -الحياة التي ندفنها - The life we bury- للمؤلف ألين إسك ...
- -ما بعد الحداثة- ماتت... لم تمت!
- فنانون ينعون الممثل السويدي الراحل مايكل نيكفيست
- في لبنان.. لوحات فنية تعيد الحياة لحي عشوائي

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسيب شحادة - المال ليس كلّ شيء