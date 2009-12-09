

حسيب شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 17:20

المحور: الادب والفن









المال ليس كلّ شيء

ترجمة ب. حسيب شحادة

جامعة هلسنكي







بالمال يُمكن شراء مسكن لا بيت.

بالمال يُمكن شراء سرير لا نوم.

بالمال يُمكن شراء ساعة لا وقت.

بالمال يُمكن شراء كتاب لا معرفة.

بالمال يُمكن شراء دواء لا صحّة.



هكذا ترى أنّ المال ليس كلَّ شيء، وغالبًا ما يسبّّب ألمًا ومعاناة. إنّي أحكي لك كلّ هذا لأنّي صديقك وأودّ أن أنزع ألمك ومعاناتك، وعليه أرسل إليّ كلَّ مالك! إنّي سأعاني من أجلك!