أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - تناسق ألأضداد


اخر الافلام











المزيد.....

تناسق ألأضداد


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 15:19
المحور: الادب والفن
    


جمال عين الظبيةِ في
تجاور البياض والسواد
إظطرام نار الوجد في
حالات القرب وألأبتعاد
خلود ألأنسان في
توالي الوفاة والميلاد
يستوعب الحياة ويراها
من يفهم تناسق ألأضداد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيرزاد همزاني

إجمالي القراءات: 1,787,938
المقالات المنشورة: 904
- إنَ ألأمس قد يعود
- ألا يا أيها الساقي 27
- إلهة الشمس
- زائرةُ ألأحلام
- الوصول
- مساء الخير 8
- مطرُ الحنين
- ذكرى أضدقاء
- يا مَنْ وجهها كهذا المساءِ جميل
- يا عشقي ألأبدي
- ألا يا أيها الساقي 29
- مع أغنية
- تضحية
- الدين الحق
- شُكر
- حديثٌ عن كاثرين
- غزو
- أتذكركِ, ودمعُ العين يجري
- طيفٌ زائِرْ
- مَرْجِعْ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- واحة الغروب تدور أحداثها أواخر القرن التاسع عشر أثناء ثورة ...
- منتج -حرب النجوم- يبني متحفا بمليار دولار في لوس أنجلوس
- صدور -عناقيد- لأماني محمد
- فتح باب التقديم إلكترونياً للمشاركة في جائزة اتصالات لكتاب ...
- اختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019
- طبعة جديدة من رواية -جرسون- للكاتب باسم شرف
- كتاب -الحياة التي ندفنها - The life we bury- للمؤلف ألين إسك ...
- -ما بعد الحداثة- ماتت... لم تمت!
- فنانون ينعون الممثل السويدي الراحل مايكل نيكفيست
- في لبنان.. لوحات فنية تعيد الحياة لحي عشوائي

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - تناسق ألأضداد