

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:58

المحور: الادب والفن









جرح يدّي

اوجرح ينزف

جرح باني اعلى بسماره ..



عريان السيد خلف ..



سلامات ابو ايمان وخلدون ..



شكرًا لكل محبيك ممن لا يزالون يحبون العراق .. لأنك ، وببساطة ممن يشكل اسمك ( العريان) حرفا من حروف اسم العٌراق!!



شكرًا وزيرة الصحة ، الدكتورة عديلة لما قمت به تجاه عريان ، قبل فوات الاوان !! .. شكرًا لك ، ليس لكونك وزيرة لصحة العراق ، وليس لكونك تمثلين ( كتلة!!) .. لكنني أشكرك لأنك تصرفت وفاء للمثل التي غرسها بك اخر (العرفاء) الذين صمدوا دفاعا عن الزعيم !! في 8 شباط الاسود ..ابيك ( العريف حمود العبّودي المحمداوي ) ..!

يقول سعدي يوسف في ديوانه ( الليالي كلها )؛

من لي سواك اذا اغلقت

في العراق النوافذ ...؟!



سلامات عريان ابن سيد خلف ..!