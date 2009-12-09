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سلامات .. عريان


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:58
المحور: الادب والفن
    


جرح يدّي
اوجرح ينزف
جرح باني اعلى بسماره ..

عريان السيد خلف ..

سلامات ابو ايمان وخلدون ..

شكرًا لكل محبيك ممن لا يزالون يحبون العراق .. لأنك ، وببساطة ممن يشكل اسمك ( العريان) حرفا من حروف اسم العٌراق!!

شكرًا وزيرة الصحة ، الدكتورة عديلة لما قمت به تجاه عريان ، قبل فوات الاوان !! .. شكرًا لك ، ليس لكونك وزيرة لصحة العراق ، وليس لكونك تمثلين ( كتلة!!) .. لكنني أشكرك لأنك تصرفت وفاء للمثل التي غرسها بك اخر (العرفاء) الذين صمدوا دفاعا عن الزعيم !! في 8 شباط الاسود ..ابيك ( العريف حمود العبّودي المحمداوي ) ..!
يقول سعدي يوسف في ديوانه ( الليالي كلها )؛
من لي سواك اذا اغلقت
في العراق النوافذ ...؟!

سلامات عريان ابن سيد خلف ..!





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طالب الجليلي

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