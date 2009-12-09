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رسالة لعريان..!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:52
المحور: الادب والفن
    


هنيالك..
فوك كل المحبه
والفخر
عريان..
احسدنَّك ..
مو علمحبّه اللي بيها
حبك
كلمن قرا شعرك
أحسدك على احروف اللي
انكتبً
صدفه
بيها اسمك
يلبراق !!
عريان .. تدري؟!
بسمك انكتبن
مثل شعرك
احروف العُراق!!!
ع . ر.. الف جلمه
ولف طلقه ابكلب كلمن
زرع فتنه برضك
يا عُراق..؟

28 حزيران 2017





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طالب الجليلي

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