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إلى أماكن لاتعرفني


صموئيل ميشيل نسيم
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:48
المحور: الادب والفن
    


ولأن لا شئ يبقى
وآخر القاطرات المعبأة بالورود على وشك أن تقلع دون أن تأخذني
فليس معي تذكرة سفر
أمضي وحدي على القضبان
حتى أصل إلى أماكن لا تعرفني
وجوه كغريب أو مشرد تنظرني
أميل بين نظرات الاعجاب وعيون الاحتقار
على شريط القاطرات أسافر وحدي
دون تذكرة
دون ذكرى
دون أناشيد الوداع الحماسية المزيفة
دون قبلات الحب القاتل
أو الحب الفاتر .. أسافر
إلى أماكن لا تعرفني
فلم يتبقى لي هنا شئ يجبرني على التسكع بين حواري المدينة
شوارعها بشر حين غابوا أنطفأت الأعمدة
تشابكت خيوط العنكبوت بين طيات المصابيح
فتدلى الاغتراب بين الجفن
فهانت الغربة عن الاغتراب
وكان الارتحال واجباً .. إن يؤلمني
وإن لم يكن لدي تذكرة سفر ..... أسافر ..





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صموئيل ميشيل نسيم

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