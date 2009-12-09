

فراس الوائلي

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:39

المحور: الادب والفن









شكراً فقد جعلتي قلبي لعبة

تتحكم بزهورها الأعاصير

يغتالها العطش

تموت غريبة كالورد بين الحطب

...

لا تستفزي الشمس

فحرفي يتخطى الضياء

يسافر في الزمن كواكبا

ليعود قصيدة للأزمان

...

إلى صديقي المساوم

لست من عالمك

فأنا سليل الشمس

وأنت سيد الظلام

......

بأنفاسي الأخيرة

سأصفع الموت

سأمزق بنبضي كل المساوامات

...

أتسمعين الصراخ

فعويل السطور أدمى السماء

لن أخضع للريح

ولدت لأموت في الكون شمساً

صرخة تمزق الظلام

......

كفاك صمتاً

الوجع صار خناجراً

الريح مؤامرة

الربيع مجزرة

الزيف صار نهارا

أطلقي الرصاص على قصيدتي

فأنا نهاية الأبجدية

....

حقولي عطشى لجرعة ماء

لهمسة حب

تزلزل السماء

لا لقصيدة عشق تغفو على سرير الأحلام

فموت الورد أعظم من الكلام

....

ابتكري وطناً آخر

لا يحبس المطر

يفهم لغة الأحلام

يعشق همسنا

يراعي غربتنا

يدسك في نبضي

نبيذاً

شعراً

لهباً

حباً

أحلى من الجنان

....

ويل لقلبك

أيلتذُ بسفك دماء حبي

بسكينٍ تعشق العطش

تمزق اشلائي

تغتال طفولتي

أعاشقة أنت

أم هي كذبة الشعر

لحظات شنق القصيدة