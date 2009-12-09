

رائدة جرجيس

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 01:22

المحور: الادب والفن









في عبثِ الياسمين

ضيعت رنينُ إسمك

في ربى وجدي

إسمُك مكللٌ بالياسمين

في إصبعك خاتمٌ

نقش عليه اسم ما

في قلبي اسمك ختمٌ

عند ذاك الجبل

نسيتَ يوما انك كنت هنا

عند ذاك الجبل

سلوتُ روحي بين يديك

لا أُريد ماعندك

إعلم ْ

ماعاد قلبي باب جامعٍ

ولا عتبة ُ ديرٍ

فلا تستجدي

عند سواحل الذكرى

حبي

فانا كالشمس

كل يوم اشراقي جديد