أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائدة جرجيس - عند سواحل الذكرى


اخر الافلام











المزيد.....

عند سواحل الذكرى


رائدة جرجيس
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 01:22
المحور: الادب والفن
    


في عبثِ الياسمين
ضيعت رنينُ إسمك
في ربى وجدي
إسمُك مكللٌ بالياسمين
في إصبعك خاتمٌ
نقش عليه اسم ما
في قلبي اسمك ختمٌ
عند ذاك الجبل
نسيتَ يوما انك كنت هنا
عند ذاك الجبل
سلوتُ روحي بين يديك
لا أُريد ماعندك
إعلم ْ
ماعاد قلبي باب جامعٍ
ولا عتبة ُ ديرٍ
فلا تستجدي
عند سواحل الذكرى
حبي
فانا كالشمس
كل يوم اشراقي جديد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائدة جرجيس

إجمالي القراءات: 97,220
المقالات المنشورة: 56
- العيد
- نجوم
- أولادُنا
- قلمي
- حين قضي الامر
- في الذاكرة ... صورة
- أجراسٌ تائهة
- صقيعٌ .... الى متى
- اغتراب
- بين ابناء الشيطان وشاعر ...وطن
- ديك
- أمطار الذكريات
- على ناصية غودو
- عزاء المرايا .. دراسة عن ثقب بالاستعارة..فلاح الشابندر
- طلال الغوار..وجع شاعر باهات وطن
- نخبُ الهمس
- رقاصٌ صدِء
- فناجين الاغتراب
- و تضافرت الجهود وانتصر القلم
- أدعيك يا شهريار

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- فنانون ينعون الممثل السويدي الراحل مايكل نيكفيست
- في لبنان.. لوحات فنية تعيد الحياة لحي عشوائي
- حي عشوائيات بضواحي بيروت يتحول إلى لوحات فنية
- شاهد.. مبنى الأوبرا في سيدني يتحول إلى لوحة فنية نابضة بالحي ...
- أحداث الحسيمة: مجلس حقوق الإنسان يحيل تقاريره على وزارة العد ...
- -المدينة المقدسة- في الأرجنتين
- إدريس سالم: الجحيمُ الحيّ
- قراءة في كتاب -لقطات مغايرة: التصوير المحلي المبكر في فلسطين ...
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري: -رامز تحت الأرض- الأكثر ...
- كاريكاتير – اين الفقراء

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائدة جرجيس - عند سواحل الذكرى