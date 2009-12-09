

ختام حمودة

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 21:33

المحور: الادب والفن









رؤْيةٌ في ديوان الشَّاعر العِراقيّ الكَبير خلَف الحَديثي (دمْعةُ حُزْنٍ ) بقلم ختام حمودة

بسم الله الرحمن الرحيم

وأصَلَي وأسلِّم على سيّدنا محمد، وعلى آلهِ وصحْبهِ، ومَن اتَّبع هُداهُ إلى يوْمِ الدّين

في البِدايَة وَقَبْل الاسْتِرْسال في الرؤية الأدبية ، لا بُدَّ و أن أشير إلى الدّافع الأقوى، و الذي يَسْتَنفِرُ الإبداع في مُعْظم الأعْمالِ الأدبَّية، وهو آليّة تَصاعُد التَّواترات الدَّاخِلية ،وَالتي تَكْمنُ في الذَّات, وَالخَواِلج الثائِرة التي تُوِلد و تَفْسَح مَجالا كبيرًا مِنَ التَّعْبيرِ الصَّارخِ, الذي تَتصاعَدُ وَتيرَتُهُ جَنْبا إلى جَنْبٍ مَع سيالات العاطِفَةِ المُتَدفّقة ، لتَحْتَّلَّ كَيان الشَّاعِر ،وَتُمَهد للنَّصِ الشّعْري بِأن يَتَّخذ حَيْزًا في مُنْعَطَفات الرُّوح بِكُل أرْيَحِيّةٍ، ليَصِل إلى مرْحَلة الشَّمولية التي تُوحّد النْصًّ مِن ناحِية العاطفة وأيضًا المَعْنى والمبْنى، للوُصول إلى مَقاييس عالِية مِن المُواصَفات الجَمالية التي تُكْسِب النَّص الشّعريَ طابِعه الخاصِّ ،وبَصْمَته المُمَيزة، ليُفْصِح عنْ خُلاصة ما يَعْتريه من إنْعكاسات مُرْتَدَّةٍ في أعْماقِ الرُّوح وَالتي يُوَّلدها الحَدَثُ الذي يُعايِشهُ الشَّاعِر وهذا ما يترجم حرفيا القاعدة الأساسية ولبنة البناء التي ترتكز عليها نصوص خَلَف الحَديثي (الذات الشَّاعرة ) .



خَلف الحَديثي " نسبة إلى الحَديثة، مدينةٌ تَقَعُ غرْب العِراق" هو شاعِرٌ اسْتَطاعَ أنْ يَجِد لنَفْسه الطَّابع والبَصْمة الخاصَّة بِهِ و أكْثر ما يُمَيَّزهُ هُو الابْتعاد عِنْ قَوالِب الشِّعْر ،الَّتقليدية والصّور المْنسوخَة والتَّعابير الباهِتة الْمُتكرّرة وبعَكْسِ ذلكَ نجد أن أُسْلوبه قائِمٌ عَلى إضْفاء رُوح التَّجَدُّد، حيْث أتَّفِق مَعهُ بِمْنظورٍ أوْ بآخَر بأنَّ التَّواترات المُشْبَعة بالعاطفة غَير المُسْتَّقرة ,والمُؤثِّرات المُكْتَسبة المُغمسة بالطابع الصوفي ,المُعَشَّقة بِرائِحة البَخور المُمْتزجة برائحة الوطن وعلى شَكْلٍ خاصٍ (على غيْر العادة) نَتيجة حَدَث ما أو تَجْرُبة لها ارْتدادات داخِلية في الذَّات الشَّاعرة, هِيَ من تُحَفزّ الخَلْق الإبْداعي في النُّصوصِ الشّعْرية التي تَضَمَّنها الدّيوان ، وعَلى وجْه المَخْصوصِ إذا كانَ المَقْصود مِنْها التَّفاعل الحسّي مع وَطْأة الحَدث عَنْ طَريق الإفْصاح المُباشِر أو الإفْصاح بِدلالات رَمْزية وَهذا ما جَنَح له الشّاعر خلف الحديثي" جُنوح العارفين" في مُعْظمِ القَصائد التي تَضَمّنها ( ديوان دمعة حزن )، حِيْث مَزَج بينَ الحَدث الواقعي ،وأضافَ لَهُ الدَّلالات الرَّمْزية ،وَمُخاطبة الآخر، وِمحاوَرَة الذَّات في أحْيان كَثيرة، وَمِنْ هُنا كانَت هذهِ الحالَة المُتواترة المُتكاملة ، والتَّجْربة النَّاضجة لإبْراز الإنفعلات والسّيالات العاطفية المتفاعلة مع الحَدَث الخارجي والتي تصبُّ في تقْوية المَعاني وإثْراء الصُّور الشِّعْرية المُتأثّرة بانْعكاسات وَعَواملِ ولِادة النَّص الإبْداعي, وَهذا مِنْ أبْرَز ما يَمْتاز بهِ أسْلوب الشَّاعر الحديثي .

بعض المقتطفات من قصيدة " أراكَ ولا تَرى" و كَما أشَرْتُ سابِقًا يغلب عليها طابع اسْتِحْداث المُؤثِّرات ذات المَدْلول الصُّوفي , المُمْتزج برائحة الوطن.

لك أرتقــي وأدور حـولك كعبة ليحجّ محراب الفرائض مسجدُ

لملم بقـايـا الإشتعــال مجـامراً ليقيتَ أنفــــاسَ البخـور تهجّـدُ

أربكتني ووراك تاهت وجهتي أنّــى اتجهْـت أراك فيّ تحشــدُ

عَدا عن التَّناغم المُذْهل و السَّليقة والانْسيابية المُدْهشة التي يَشْعر بِها المُتَلقي عِنْدما يقْرأ مُسْتَّهل القصيدة ويَتوَغَّل في حِسَّهِ امْتدادات المُفْردات العَقائِديَّة التي تُقَدِّم الوَطنَ مِنْ خِلال الرُّؤْية المقدَّسة , كَما أّنَّ الشَّاعر حَرِصَ عَلى تَوَحُّدِ وَتَماسُك النَّص الشِّعري وَتَعدُّد الفكْرة في القَصيدة بِشْكل مُحْكمٍ جدا، بحيْث عالَجَتْ نُصوصهُ المَواضيعَ المُتَعَدّدة ضمن إطار المُفْردة المُطْلقة التي تَتشابك بشكل تَصاعدي مُتَماوِج إلى أنْ تصل إلى مَراحِل الذَّروة وَالمَخاض، لِتسْبر المَساحات العَذراء من الفِكْرة الأساسية المُطْلقة، ويُظْهرها بأبْدَعِ ما تكون وأرْقى ما يكون مِن مُسْتويات الجَمال والتَّناسق العالي والتَّفَنن الأدبي و دِقَّة وبَراعة الصِّياغة الخارجية للنَّص وَالتي تَتَضمَّن الألفاظ والمُفردات فوقَ مَقاييس المألوف مِنْ ناحِية الصِّياغَة ،وَدقّة الدَّلالات الرَّمزية والإيقاع المُسْتَنفر الذي يُفْضي إلى إعطاء النَّغَمة الموسيقية للنَّص الشِّعري والإيقاع الصوتي والتّناغم والجَّرس الموسيقي ،وأيضا التَّراكيب الثَّرية و التي بَرَع فيها الشَّاعر بِشَكل جَلَيّ ملْموس وظاهِرٍ وقويّ ,كَلَحْن يُثرْثرهُ نَهر رقْراق ومن ثمَّ الصنْعَة الأدَبيّة, كُل هذه العَوامل وَظَّفها الشّاعر بأسْلوبٍ سَلْسٍ و مُتَكامل.

أمّا بالنّسْبة لِتَتبُّع الصّور البَيانية والتي طَغْت على مَساحات واسِعة ضمْن إطار النَّص الشِّعري ،واسْتَقتْ منْ خَيال الشَّاعر بِغرضِ رَفْد الصّور التَّعبيرية بالتّكامل من ناحية الإيفاء في الغرض والمَوضوع ضمن اطار العاطفة الوطنية المشبعة بالمُنْحنى الوِجْداني ،حيْث ترَكَتْ الأثَر الواضح في تَسارعِ الأحْداث وحَرَكتها وتَشَكّلها.

كما أنَّ الشّاعر لمْ يُهْمل الذَّات الشّاعرة واعتدَّ بها وأظهرها بشَكلٍ فلْسفي جميل.

أنا الأوّلُ الآتي وليس سوى أنا وكلّ الذي يأتي ورايَ سيغرب

هذا الدّيوان، ديوان (دمْعة حُزْن) هو ديوان شَاهِد عَلى الحالة التي تَتَعاطى الحَدَث الواقعي الذي عايشَهُ الشّاعر في ظل الأحْداث المواكبة , والتَّجارب التي مرّ بها والتي جَسَّدها و بَرع في تجسيدها بصورة مُتباينة متأرجحة بين الرَّمزية والواقعية.

وعلى الرَّغْم من الصّور التّعبيرية الصَارخة بالألم والمُفْعمة بالمَتى تَرْقص سنابل الشَّوق على هَمْس البَيادر تَحْت وَطْأة الغُروب، ويلوَن العطر ثياب النهار ليعلن الشَّاعر بدء الطَّريق ونُقْطة العُبور على جسر الحديثة لتكتمل دورة الأفق دورة كاملة.

في هذا الدّيوان تكرّرت المُفردات والتَّعابير التي تُجَسد الانْتماء للوَطن في أجْمل مَعانيها التي عَكَست الدلالات القوَية التي تعبّر عن التَّفاعل الدّاخلي والخارجي في الذّات الشَّاعرة حيْث انْعكسَتْ بظلالها على مَدلول القصيدة.

الدّيوان دَمْعة حزنٍ بشَكل عام وتَحت إطار الشَّكل والمَضْمون كانَ بديعًا بَلْ تَعَدّى ذلكَ وقفزَ إلى أعلى سلّم التَّأثير والتَّأثّر القّوي في المُعْطيات والحَدَث والسبك والعاطفة وأنواع البديع.

أيضًا تضمَّن هذا الديوان الكثير مِن المَقاييس العالية بِما يَخصّ الابتكار من ناحية الأسْلوب الذي تَفرَّد به الشّاعر وتَمَيّز به.

كما أنّ المُعْطيات المَعْنوية العَميقة والمُؤثرة التي تَمَيّزتْ بها النُّصوص الشّعرية في هذا الدّيوان ظَهَرتْ مِن خلال معانٍ تَخْتزل التَّجربة الإنْسانية، وترْجمتها المَلَكَة الذهْنية في عبارات وقَوالب عَميقة موْجزة بليغة, حيْث تجَسَّدت الحالة الوِجْدانية بِشَكل واضحٍ بالنُّصوص الشّعرية وغَلبت عليها العاطفة الصّادقة ,لأنَّ الدَّافع كان من الواقع المرير الذي عايَشه الشّاعر تَحْت سَقْف الحُروب والتشتت ومطرقة التَّرويع وفَجيعة النُّزوح .

النُّصوص الشَعرية التي وَرَدت في هذا العمل الأدبي المُؤْمن في مَلَكوت الرفض والتّحرَر من المَفْروض القَسَري المادي التي تفرضه قوانين التَّسلّط والاسْتحواذ يَحْمل الكَثير من المَواقف الرّافضة والثّائرة على النَّهج المُدمّر لمُفردة الوَطن.

ظهرت في نصوص الشعر مجموعة كبيرة من الصور المركبة والمشاهد المتعاقبة المرتبطة .



من ناحية المفردات ,ظهر جليّا للعيان بان الشاعر خلف الحديثي يمتلك التجربة الواعية الناضجة بشكل متقن في التَّلاعب والتّفنن بالمُفردات من حيْث التَّقديم و التَّأخير والتّكرار والحَذْف ضمن مهارات عالية تناسِب الصّياغة وتطوّع المفردة وتوظّفها لحِسابِ الوزْن والمَعنى والفكرة دونَ المَساس بِجمال الصَورة التّعبيرية وضمْن إطار الفَخامة العالية دون الإغْراق .

غَلب طابع الأسْلوب السّلس التّلقائي على النّصوص الشّعرية وتَتابع الفكرة بشكل منسّقٍ ومرتب حيث يبرز الجَرس الموسيقي بشَكلٍ جميلٍ .





لأنّك إني



لأنيَ أنتَ وأنّكَ إنّي



سأبقى بروحي لروحي أغنّي



وأنّك كلّي وكلّ كياني



أذبتكَ بي واحْتسيْتُ لدنَي



وإنّي بشِعْري أرصِّعُ شِعْري



لأنّكَ أنتَ بهِ سحْرُ ظنّي



هُنا تَتَجلّى طُقوسُ العُكوف عَلى التَّماهي وَصَهْر الذَّات مَع الوَطَن والانْقطاع إليْهِ والانْفرادُ بِحُبه والإعْراض عَمَّا سِواه بِتَجلَيات صُوفية تُناغي الرُّوح وتَتَوحَّد معها وَهْوَ مَسْلكٌ عاطِفيَ يَتَفرَّع عن الاتّجاه الرّوحاني والتَّجارب النَّفسية التي عايَشها الشَّاعر بِما يَخصّ مُفْردة الوَطن ، ويعْتبر هذا سِياقٌ وَمَسْلك يدعْم الاسْتحداث مِن ناحية ربْط المُفردات والطُقوس الخاصَّة بِمَسْلك الطَريقة الصُّوفية المتزامنة مع مُفْردات تَتَعلق بالعاطِفة الوَطنية ،وَحَسب مَدلولات الشّاعر الخاصّة والظّاهرة والواضِحة من خِلال المُفْردة والنَّص والمَعنى أجد أنه يُعبَر عن الشُّعور بالوَطن كأنه يَعيش بداخلهِ عَلى غرار مَفْهوم "الإحْسان" الذي تَعْتَمده الطُّرق الصوفية وهذا مُسْتَحْدثٌ غَيْر مَسْبوق يُفْضي إلى مُنْتهى التَّقرّب والتَّلاشي في الحَضْرة الوطنية ، و التَّسَور بالحبّ الباطِن والظَاهر والصُّعود إلى مَراتب التَّجليات والذَّوبان في عِشْق الوَطن وأنْ يغيب عَنْ مدارك نفسه الماديّة والتَّماهي والانْصهار والتَّوحد في تَقْديس مُفْرَدَة الوَطَن كأنهُ خَفقان نوراني يَعْمَدُ إلى التَّجَرد مِنْ مَعالِم الحسّ المادي والسفر بعوالم المُفردات المُحَقّقة لغاية المعنى ,وهذا المُسْتَحدث الادبي الجَديد قلَّما ظَهر في الأعْمال الأدبية أمّا التَّوحد والتَّماهي في حبّ الوطن من ناحية مسْلكية كما اعْتبرها الشّاعر هي أعْلى مراتِب الشُّعور والتَّقرب من خِلال مدارج العاطفة واستدراج الغاية المنشودة للوصول إلى استكانة النفس تحت ظلال الوطن ( إشراق نهايته بالوصول إلى محْبوبهِ) وهذا ما حاولَ الشّاعر أنْ يصل إليه من خلال نصوصه الشَعرية على أوْضح ما يكون, فغاية المَريد هو التَّعشق بِذكْر اللَسان والقلب ( النَّص وَالعاطفة) ليصبح من أهل البداية في هذا المسْلك الأدَبي الجَّديد والذي لمْ يصادفني من قبْل وهو التَّصوف والتَّماهي في حبّ الوطن وكَأني أراه ينْفرد بهذه الزَّاوية والومْضة الأدبية في مِحْراب الرّوح ليَصل إلى مَراتب التَّعشق وآفاق التَّوحّد لتَرْتفع الحُجبُ بَيْنه وبَيْن معشوقه" الوطن" .

وَما اسْتَحْوذَ على انْتِباهي في بِداية الأمْر هو عُنوان القصيدة (لأنّك إني).

والتي أعْتبرها دلالات صوفيَة صارخة متعمّقة، تُفْضي إلى التَّوحد والتَّماهي والتَّلاشي في الذّات الوطنية، والتي جسَّدها الشّاعر من خِلال قصيدته ضِمْن مراحل عالية مُتَقدّمة في المَسْلك الصّوفي، وهي التّوحد من النَاحية الروحانية ،والتَّوحد حسب الدلالات الصّوفية يفتح أبواب الصُّعود إلى أعْلى مَراتب التَّصوف في العِشْق (الوطني).



بعض الدلالات الصوفية والتي تضمنته القصيدة وما أكثرها.

(دلالة التوحد الذاتي مع الذّات المُخاطَبَة وهي الوطن )

_أنيَ أنتَ وأنكَ أني سأبقى بروحي لروحي أغنّي

_ توَحَّدْتُ فيكَ فكنْتَ هوائي ومائي الذي أسقى والتجني

(دلالة التماهي والذوبان مع الذات المُخاطبة, الوطن)

_أذبتكَ بي واحْتسيْتُ لدنَي..



ينْقر الشَّاعر على دفوف الرَوح ليسْتحضر طُقوس العِشق في زاوية الرُّوح وَيصعد بِمدارك الرّوح في عشق الوطن والتّجرد من المَظاهر الحّسية المتمثلة بمفردة (والآخرونَ) ويظهر جليَا لنا أن الحس الشاعري يوْغل في الولوج في السّيالات الانفعالية النفسية.



وأنّكَ تنزفُ والآخرونَ



طبولٌ وكأسٌ وضجّةُ جِنِّ





_ الصّعود في مدارك ودروب العاطفة والغياب الحسّي تحْت إطار النزعة الروحية

أتيتُ وَخطوي يُسابقُ درْبي



ودرْبي يسيرُ على وقعِ أنّي



أغادرُ منّي بشوطِ السّرابِ



وبيني أعودُ لِوَعْدي وَأيْني





_ التّسليم المُطلق للذات المُخاطَبة وهي من أرْفع درجات العشق..

لأجلِكَ إنّي وهبتُكَ كلّي وكلّي وَهبْتكَ منْ غيرِ مَنِّ



بهذه الكلمات أختتم هذه الدراسة والمقدمة لهذا الديوان الرائع تاركة ورائي مساحات من الجمال الذي لا ينضب .

الناقدة والشاعرة ختام حمودة