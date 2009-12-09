

سجى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 20:01

المحور: الادب والفن









الحب هو أن أعيد بنائي

على مقاس حزنك

وانا اعلم أن مزاجك

يهلك كل المراتب الجديدة

تحت طائلة قانونك

الذي يحرم كل ما كان

مصنعاً لمنافع شخصية



.......



حين رغبت بالبحث عنك

لم أكن أعلم أنني سأجد وحشا

يعترض طريقي اليك

ويدعي أنه الغياب ....



.........

في المرة التي يُعاقبني القدرُ فيها

لا اتجرأ بلفظة واحدة ..

خشية أن يُذكر أسمك فأهجرك

......

الحبُ هو أن تمتلأ غُرفتي بك

وفي صورة الجدار لا يوجد سواي



.....



أنا لا أمتلك شعراً

انا أمتلك جروحاً

سرقت من الحرف

مظهرهُ الخارجي



......





كذرة خارج مركز الكون

هكذا يرتد حبك عن قلبي

فالنبض

أرض محرمة على كل من يحمل سلاح طرف ما

متى ما روج للأهتمام



......



يحسبهُ طويلاً

و أراهُ لمح بصرٍ

يحنُ إليهِ بصري