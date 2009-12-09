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نسختي الأخرى


فراس الوائلي
الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 19:57
المحور: الادب والفن
    


ومات الحب
ضجيج في الكواكب
اختلال في الزمان
نسختي الأخرى تطالبني بالحضور فورا
القطب المنجمد يفتح الممر السري للغوص في الفضاء





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فراس الوائلي

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