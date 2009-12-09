

النص والحياة

آرام كربيت

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 17:35

المحور: الادب والفن







النص -خاصة المقدس منه- واقع موضوعي، لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه أو إهماله. إنه كائن حي يعيش بيننا. ومن الخطأ تركه بيد الجهلة يشكلونه على مقاسهم؛ ففي تحنيط النص موت للحياة، مأساة، تحنيط للمجتمع وبنائه الثقافي. وإن إعادة بناء النص -معرفيًا- وفق العصر في بلداننا، يجب أن يقع على عاتق الجميع، مؤمنين وغير مؤمنين؛ ففي إحيائه بما يتوافق مع الحداثة، أحياء للمجتمع وتطوره.

الأصنام ليست في الحجارة الصماء فحسب، إنما في العقول المتحجرة التي لا تقبل الجديد.

المال صنم، والخضوع للنص المقدس -دون فهمه وتفكيكه- صنم، وعدم قراءة النص الديني قراءة تاريخية هو–أيضًا- نص صنم، على مقاس التماثيل الذي ندعي أننا نكرهها.

أي إيمان، في فكر أو عقيدة أو قضية، دون اطلاع أو قراءة متأنية وعميقة لما فيه، هو إهانة وتقزيم للنص وتحنيط له.

من السهل تحطيم المجسم الواضح، بيد أن تحطيم المضمر والمبطن يحتاج إلى شغل كثير جدًا، يبدأ من التفكير الحر والنقدي، لكل ظاهرة من ظواهر الحياة، والشك والبحث عن الحقيقة وراء كل مخفي ومستور.

كثير من الناس يتعامل مع العقيدة أو الأيديولوجية كأنها كيان مستقل عن الحياة، قائم بذاته ولذاته، في عزلة عن شروطه الموضوعية والذاتية، والواقع المنتج له. بهذه الحالة تتحول الأيديولوجية –عندهم- إلى سور كبير يجب تسييجه والاختباء خلفه لحماية الذات؛ سواء الدينية أو القومية أو الفكرية، وتجييش المشاعر وإحياء ثقافة البكاء واللطم؛ للبقاء ضمن القوالب الجامدة التي تنسفها الحياة يومًا بعد يوم.

لم يعد الموضوع كما كان في السابق؛ فجميع النصوص المحنطة تحتاج أن تنفتح على ذاتها، وعلى الموضوع؛ لملء الفراغ الفكري والسياسي الذي نتعرض له من أكثر من مكان، في هذه الأوضاع التي لم تعد تبقي على أي فكر أو نص عاش، وما زال يعيش في قالب أو قوالب.

ليست هناك قراءة واحدة للنص، أي نص، بله هناك قراءات متعددة ومختلفة له؛ سواء كان نصًا دينيًا أو فكريًا أو أدبيًا أو سياسيًا، تبعًا لكل قارئ وموقعه الفكري والسياسي، وفي ضوء كل منهج، وخاصة النصوص الدينية والأدبية وتحليلها؛ لأنها فضاء مهم، يفتح الباب على وسع التأويلات والنتائج.

إن نقد النص يحتاج إلى فضاء حر، وكاتب متحرر من الحمولات الأيديولوجية؛ للوصول إلى الحقيقة، بحيث تكون الغاية من النقد هي البحث عن حقيقة النص وموقعه وسياقه الزمني والتاريخي، أي وضعه في مكانه الحقيقي، دون خوف من أي جهة، وفي أي موقع، ومجانبة أي شيء أو مراعاة لأي كائن أو مسايرة له، ويكون الهدف؛ التعرية من أجل الحقيقة، من أجل التجدد وفتح قنوات أوسع على فضاء الحرية والحياة.

عندما نقبض على النص، علينا ألا نخاف من تبعات تعريته، بمعنى أن نمتلك الشجاعة والعزيمة وعدم الخوف من النتائج، وأن يكون النص الذي بين أيدينا ملك نفسه، يدخل المشرحة من أجل بث الحياة فيه، أي: أن يصبح النص نابضًا بالحياة والبقاء، ولا نحوله إلى صنم أو جماد، ثم نعبده، وأن يُقرأ من دون خلفيات جانبية؛ بعيدًا عن حراس الأيديولوجية أو اليقينيين الذي يخافون من التجدد أو الانكشاف؛ وكأن نصهم معيب، ولا يريدون للباحث أن يمسك إزميله ويحفر؛ ليصل إلى المعدن الثمين (أو المزيف)، ووضعه في مكانه الملائم.

إن النص يحتاج أن يكون عاريًا، نفسيًا وفكريًا وجماليًا وإنسانيًا، أن نأخذه ونحوله إلى معرفة وضرورة؛ ليعيش بيننا ويساعدنا على فكفكة العيوب العالقة فينا، كبشر ومجتمعات، وليتحول إلى ثقافة عامة، تحقق الانتقال بشعوبنا إلى مصاف الأمم المتحضرة. وكل نص قابل للتفكيك قابل للحياة، وما عاده موت.

إن مهمة الفكر كانت -وما زالت- العمل على تكسير الأصنام والحواجز والحدود الوهمية التي تستند إليها نخب الثروة والقوة والمكانة، الذين يسيطرون -من خلاله- على الموارد والثروات وشؤون الناس وحياتهم؛ لهذا، على المفكر التنويري أن ينزع النص من قدسيته، أو من الحماية القانونية التي أعطيت له؛ ليتحول إلى كائن من لحم ودم، قابل للحياة ومتفاعل معها.

إن الصراع كان وما زال مفتوحًا على مصراعيه بين نص النخب ونص المهمشين والفقراء، وما زال الالتفاف على الحقيقة قائمًا إلى يومنا هذا، لمصلحة الفئة الأولى. والنقد هو المفتاح الذي يطل على التحرر من القيود والضوابط الأيديولوجية، ويسعى إلى تفكيك ما هو متأصل في الذاكرة والوجدان، ويكشف العورات وعلاقة رجال الدين والكهنة في تزييف الحقيقة، من خلال الاختباء وراء نصهم المقدس، والأفكار الديماغوجية والشعارات التي تبدو من الخارج براقة، بيد أنها تختزن الالتفاف على الحقيقة والواقع وممارسة التعمية.

أغلب الأيديولوجيات التي تستند إلى النص، تعيش إعاقة فكرية في خطابها وممارساتها، وتتكئ على الماضي في تسويق نفسها وتأكيد حضورها.

كل فكر يمكن نقده ونقد من ينقده، وكل نص يقدم إمكانات للناقد تسمح له أن يفتح أبوابًا كثيرة لتكسير العقل المأزوم، أو النص المؤزّم، ويحتاج إلى تشريح وفكفكة؛ لانتشاله من بؤسه وتعريته، وبث الحياة فيه؛ ليدخل الفضاء العام الواسع للانفتاح على الحرية، فلا سلطة أو سلطان على النص أو العقل؛ لأن كل عقل يخفي نقيضه في ذاته، حاجب علاقته المزدوجة بنفسه وبموضوعه، هنا يأتي الناقد، ويدخل الممرات المعتمة -وبيده معوله- في محاولة منه للوصول إلى المعدن الثمين الراكن في الأعماق البعيدة، كعالم متخصص، يستطيع استنطاق النص ليخرجه من الرماد، ويكشفه؛ ليوضع تحت الشمس والضوء.









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