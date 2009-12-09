

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 17:35

المحور: الادب والفن









اليك بعض السطور ( نـفرتيتي انت السمراء )

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قالت أنسيتني ؟

أقسمت كلا

كيف أنسى وجه ما فؤادي منه ملا

نعم ما رأيتك طبيعةً

ولكن احاديث الحب عنك هلا

سمراء..

اغتبط برؤاك

أراك من شرفت عينيك

ضميني بين جفنيك

عصفورا يبحث عن وطن

ودعيني أسبح في الاحداق

واعيش خيالات العشاق

تغريني بجميل تلاق

سمراء..

وجهها احلام شرقية

بملامح سحب فضية

سمراء..

أتأمل فيها فتأسرني

في شرفة عيناها تسبيني

سمراء..

هي تعرف أني أعشقها

هي تدرك أني أهواها

سمراء..

هاتان العينان تسكرني

في كأس جفنيها تسقيني

سمراء..

ماذا يبقى من أحلامي

إن أنت لم تدري بغرامي

سمراء..

ترتجف شفتاي برؤيتها

والقلب يخضع لسطوتها

سمراء..

الرفق فأني عاشق

قلبي فيك وامق

سمراء..

جمالك يطل من شاهق

يأتي في رونقه الرائق

سمراء..

وجهك أجمل أغنية

أنت أساطير سحرية

سألوني

..ما بينك وبين السمراء

قلت : اسألوا نفرتيتي

اسطورة حب

صيغت من وحي الالهام

هي صورتها

رسمت في صفحة قلب

وجودها احيا الاحلام

هي تاريخ اوحى لي

ترانيما اهتدى بها العشاق

يتهجد بها الشوق

تضرعا في إخبات

سمراء انت نفرتيتي

نفرتيتي انت السمراء