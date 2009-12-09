أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد البهائي - اليك بعض السطور ( نفرتيتي انت السمراء )


اخر الافلام











المزيد.....

اليك بعض السطور ( نفرتيتي انت السمراء )


احمد البهائي
الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 17:35
المحور: الادب والفن
    


اليك بعض السطور ( نـفرتيتي انت السمراء )
=========================
قالت أنسيتني ؟
أقسمت كلا
كيف أنسى وجه ما فؤادي منه ملا
نعم ما رأيتك طبيعةً
ولكن احاديث الحب عنك هلا
سمراء..
اغتبط برؤاك
أراك من شرفت عينيك
ضميني بين جفنيك
عصفورا يبحث عن وطن
ودعيني أسبح في الاحداق
واعيش خيالات العشاق
تغريني بجميل تلاق
سمراء..
وجهها احلام شرقية
بملامح سحب فضية
سمراء..
أتأمل فيها فتأسرني
في شرفة عيناها تسبيني
سمراء..
هي تعرف أني أعشقها
هي تدرك أني أهواها
سمراء..
هاتان العينان تسكرني
في كأس جفنيها تسقيني
سمراء..
ماذا يبقى من أحلامي
إن أنت لم تدري بغرامي
سمراء..
ترتجف شفتاي برؤيتها
والقلب يخضع لسطوتها
سمراء..
الرفق فأني عاشق
قلبي فيك وامق
سمراء..
جمالك يطل من شاهق
يأتي في رونقه الرائق
سمراء..
وجهك أجمل أغنية
أنت أساطير سحرية
سألوني
..ما بينك وبين السمراء
قلت : اسألوا نفرتيتي
اسطورة حب
صيغت من وحي الالهام
هي صورتها
رسمت في صفحة قلب
وجودها احيا الاحلام
هي تاريخ اوحى لي
ترانيما اهتدى بها العشاق
يتهجد بها الشوق
تضرعا في إخبات
سمراء انت نفرتيتي
نفرتيتي انت السمراء





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
احمد البهائي

إجمالي القراءات: 375,019
المقالات المنشورة: 138
- إتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعيين أم ترسيم؟..هن ...
- أدوات مكافحة التضخم في مصر نقدية أم مالية؟
- قياس التضخم ..تحديد أسعار السلع إداريا
- التضخم .. ورفع أسعار الفائدة
- زيارة البابا لمصر دينية ام سياسية ؟..
- شباب مصر بين الثرثرة والمؤتمرات والمحاكاة
- إعلام عمرو أديب..البلقنة من جديد
- الضغوط التضخمية بين الديون الخارجية والصادرات
- ..هكذا أفشلت البورجوازية النظرية الماركسية
- مؤتمر الأزهر ( الحرية والمواطنة )... شيزوفرينيا
- التضخم في مصر مركب..هل أخطأ صندوق النقد الدولي؟
- بنوك الحكومة المصرية بين البورصة والترستات
- تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية
- إيميل الى الرئيس السيسي (الحقوها قبل خراب مالطا) التضخم الجا ...
- الدبلوماسية المصرية...بدون إستراتيجية
- قناة الجزيرة القطرية و-برنارد لويس -
- قصة في سطور(عيناك صنافير وتيران)
- بالعامية ... الله يرحم الأبطال
- هل أخطأ عمرو الليثي ؟
- التعويم .. من المستفيد ؟

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- قراءة في كتاب -لقطات مغايرة: التصوير المحلي المبكر في فلسطين ...
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري: -رامز تحت الأرض- الأكثر ...
- كاريكاتير – اين الفقراء
- فنانة تقضي 5 أعوام لتلتقي أصدقاء -فيسبوك- في الواقع (فيديو) ...
- بالفيديو...مهرجان الفنون يشعل التحدي بين 50 فنانا مصريا
- صدور كتاب «وساوس وهلاوس» للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق
- ما هو سر عشيقة سلفادور دالى؟
- بالفيديو: الممثل تيم حسن يوجه رسالة للجمهور.. ولا تهكلوه لله ...
- مسؤول أمريكي: تهديد واشنطن سيجعل الأسد يفكر مرتين قبل شن هجو ...
- أغنية لا انا بخلف عهودي

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد البهائي - اليك بعض السطور ( نفرتيتي انت السمراء )