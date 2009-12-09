

شفيق التلولي

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 09:22

المحور: الادب والفن









"زمكان البتر والاقتلاع"



في قراءته النقدية لرواية "رجال في الشمس" المنشورة في مجلة شئون فلسطينية التابعة لمركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية.



استطاع الكاتب والأديب "عبد الرحمن بسيسو" من خلال هذه القراءة الدسمة أن يحلق بنا عالياً في مدارات الدلالة الزمكانية؛ فحملنا إلى جماليات باطن النص بكل أبعاده وسياقاته.



إنها حقاً لقراءة رائعة تناولت ببراعة الكاتب الدلالة الزمكانية لرواية "رجال في الشمس" والتي تبدأ ملامحها واضحة منذ العنوان مروراً بالأحداث بين الإستباق والاسترجاع والحبكة.. إلخ.



فهي قراءة واعية لكاتب يعرف كيف يمسك بالقلم ويمتلك أدوات ومفاتيح الكتابة فقد استطاع من خلال هذه القراءة السمينة أن يربط بين سطوة المكان وعجلة الزمان ودلالاتها وتأثيراتها على سير السرد المحكي في النص الروائي ليتوج ذلك بمقارنة فارقة مع روايتي "عدت لكم" و"عائد إلى حيفا".



وبخلاف التفصيلات النقدية للرواية التي جاء عليها الكاتب ليسبر أغوار الرواية من الناحية الفنية الأدبية؛ فكأنه أي الكاتب يريد أن يقول أيضاً بأن "غسان كنفاني" دعا في الأولى "رجال في الشمس" إلى الثورة والتمرد؛ ليعود في الثانيتين "عدت لكم" و"عائد إلى حيفا" مؤكداً على حق العودة لا السعي وراء بطاقات الإغاثة ولا التأشيرات لأنها؛ العلاج الذي يقطع الطريق على الموت في براري المنافي ويحفظ هوية "ابن صفية" ويحول دون أن نختنق في خزان "أبي الخيزران".