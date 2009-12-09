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إنَ ألأمس قد يعود


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 23:10
المحور: الادب والفن
    


أتذكرُ إني تمشيتُ
في أوكسفورد رود 1
واشتريتُ ديوانَ شعرٍ
في أجورد رود 1
أتذكرُ إني قابلتُ كاثرين
واهديتُ لها باقة ورود
أتذكر إني غازلتُ ليز
الحلوة الجميلة
صاحبة حمراء الخدود
أتذكرُ إني أرتدت النوادي
رقصتُ رقصة البلبل
على الغصن والعود
اتذكرُ إني شاركتُ كأسي
مع حوريات
جنات الخلود
أتذكر إني كنتُ
سعيداً جداً
والوقت معي كان
كريماً محمود
أتذكر كل ذلك ألآن
وأنا أحيا
كما يحيى الدود
أعرف إني لي ذكرياتٌ حيّة
تزرع بداخلي ألأمل
إنَ ألأمس
قد يعود

1,2 - أكسفودر رود .. أدجورد رود أسماء شوارع في لندن





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - إنَ ألأمس قد يعود